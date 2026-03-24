Los zascas de Santiago Segura al cine español en 2012: «Por fin una película sobre la Guerra Civil»

El monólogo de Santiago Segura sobre el cine español, de 2012, ha vuelto a la palestra con el reciente estreno de Torrente presidente, especialmente tras las comparaciones a las que se están sometiendo la película de Segura y la de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Así, el director madrileño es noticia por una doble razón: su éxito en taquilla y su discurso en el que suelta una ristra de zascas al cine español frente a las personalidades más influyentes del mismo.

Se trata de la intervención de Santiago Segura en la gala de los Goya de 2012, a la que el cineasta llegaba precedido por el éxito de Torrente 4. En ella, Santiago Segura intentó que las personalidades del cine español se rieran de sí mismas, y lo consiguió. Aunque unas carcajadas y sonrisas parecían mucho más naturales que otras, notablemente forzadas.

«Sabéis que hay 29 categorías en los Goya y no me habéis votado a ninguna», recordaba el director. «Es terrible, sobre todo porque he hecho una película vanguardista, preciosista, quizás muchos de vosotros no la habéis entendido», dijo, en una clara alusión a quienes tildan de «malas» sus películas, cuyo cometido es hacer reír y entretener. Y así, riéndose de sí mismo, matizó: «He hecho una obra de arte y ensayo». «Sólo por el hecho de poner a Kiko Rivera a trabajar, hay que destacarlo», añadió entre las risas del aforo, con Inma Cuesta destacando en el plano.

«Como soy académico, sé cómo votamos», pronunció, y la elección de los ganadores no se hace «científicamente» por parte de la Academia, detalló: «Cogemos la papeleta y… uno que me cae bien, uno que me cae mal, odios, rencillas, amistades…». A continuación, al hilo del sistema de votaciones, se refirió directamente a Salma Hayek, presente en la ceremonia como nominada a Mejor actriz por su papel en La chispa de la vida (Álex de la Iglesia). «Salma, no te preocupes, esto lo hacemos mucho. Cuando hay una estrella internacional en una película nuestra, le nominamos siempre. Pero para que dé un poquito de glamour, luego se va con una mano delante y otra detrás. Le ha pasado a Nicole Kidman (Los otros), Ryan Reynolds (Buried), Viggo Mortensen (Alatriste)…», relató.

El resto de protagonistas de la noche tampoco se libró de las alusiones de Santiago Segura, como Daniel Brühl, al que los académicos no votaron, bromeó el director, porque «es un chaval muy joven con toda la vida por delante». «Luis Tosar, éste es cojonudo, pero tiene tres Goya, que le den», prosiguió, para añadir: «Entonces, ¿qué te queda? Jose Coronado y Antonio Banderas».

Centrado en los dos últimos actores, Santiago Segura destacó de Jose Coronado su perfil «maduro y sexy», por lo que tampoco le votarían, mientras que Antonio Banderas «es el tío más majo del cine español, es embajador de nuestro cine». Un momento que aprovechó también para criticar que Antonio Banderas no tuviera ningún Goya. El primero que recibió fue el Goya de Honor, en 2014, y el segundo se lo llevó en 2020 por Dolor y gloria (Pedro Almodóvar). «No tiene un Goya, pero tiene un chalet que te cagas en Marbella y una mansión en Los Ángeles y cobra por película más que todos nosotros. ¡Que le jodan!», decía.

Santiago Segura dio espacio en su monólogo también a los largometrajes nominados a Mejor película, y empezó por La voz dormida, de Benito Zambrano: «Por una vez se valora y se nomina una película sobre la Guerra Civil». Continuó con Mateo Gil, que con Blackthorn revitalizó «un género [el western] que desde Vete a ligar al oeste estaba casi muerto en España».

Y llegó el turno de Almodóvar: «Pedro, qué voy a decir de La piel que habito… No voy a decir nada porque te cabreas y te vas de la Academia». Almodóvar pidió su baja de la Academia en 2004 por sus desencuentros. «Esto yo no lo haría porque nadie me pediría que vuelva», expuso Santiago Segura. Álex de la Iglesia se esforzó por acercar posturas en su momento con el manchego.

Segura se dejó para el final a Enrique Urbizu con No habrá paz para los malvados: «Es una genialidad. Santos Trinidad. Un policía corrupto, con bigote, con barriguilla cervecera, alcoholizado, todo el rato en clubes de alterne, con putas… ¡Le hacéis socio del Atleti y fan del Fary y lo bordáis!». La comparación velada del personaje interpretado por Jose Coronado con el de Torrente también arrancó risas al unísono. Las más espontáneas durante todo el monólogo, sin duda, las de Antonio Banderas.