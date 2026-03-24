Los expertos reposteros eligen la mejor mona de Pascua 2026: se te va a hacer la boca agua y estas son las mejores de Barcelona y Cataluña

La mona de Pascua es uno de esos dulces que, más allá de su sabor, está cargado de significado. Cada año, cuando se acerca la Semana Santa, pastelerías y obradores de Cataluña y la Comunidad Valenciana se llenan de creaciones que combinan tradición e innovación. En este contexto, hay concursos dedicados a elegir la mejor mona de Pascua 2026 que se han convertido en una forma de reconocer el trabajo artesanal y la creatividad de los profesionales del sector, además de mantener viva una costumbre profundamente arraigada.

El Concurso de la Mejor Mona de Pascua 2026 es, en este sentido, mucho más que una competición. Es un punto de encuentro donde se dan cita maestros pasteleros, aprendices y amantes de la repostería. Durante el certamen, cada participante presenta su propuesta con el objetivo de destacar entre el resto, ya sea por su técnica, su originalidad o su fidelidad a la receta tradicional. El resultado es una muestra variada que refleja la evolución de este dulce, sin perder de vista su esencia.

Un escaparate de talento pastelero: la mejor mona de Pascua 2026

Uno de los aspectos más llamativos de este tipo de concursos es el nivel de exigencia. El jurado evalúa cada mona con atención, analizando tanto su apariencia como su sabor y textura. No se trata únicamente de crear una pieza vistosa, sino de lograr un equilibrio entre estética y calidad.

Los participantes, por su parte, aprovechan la ocasión para mostrar su dominio técnico. Desde elaboraciones más clásicas hasta propuestas contemporáneas con chocolate esculpido o decoraciones elaboradas, cada pieza es el resultado de horas de trabajo. Según la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería, este tipo de certámenes contribuye a poner en valor el oficio y a visibilizar la importancia de la formación especializada en el sector.

Tradición y creatividad en cada mona

La mona de Pascua ha evolucionado con el tiempo. Si bien su versión más tradicional consistía en un bizcocho decorado con huevos normales, no de chocolate, hoy en día se pueden encontrar interpretaciones muy diversas. El chocolate ha ganado protagonismo, convirtiéndose en un elemento central en muchas creaciones.

Aun así, la base simbólica se mantiene. Este dulce sigue estando ligado al final de la Cuaresma y al inicio de la primavera, momentos de celebración en muchas comunidades.

El papel del jurado en la mejor mona de Pascua 2026

El jurado realiza una función clave en el desarrollo del concurso. Su labor no se limita a elegir una mona ganadora, sino que se basa en valorar múltiples aspectos con criterio profesional. La presentación, la originalidad, la técnica empleada y, por supuesto, el sabor son elementos determinantes.

Durante la evaluación, es habitual ver a los miembros del jurado concentrados, analizando cada detalle con precisión. Este proceso, aunque exigente, es fundamental para garantizar que el resultado final refleje el nivel real de las propuestas presentadas.

La emoción de la gala final

La entrega de premios de la mejor mona de Pascua 2026 es uno de los momentos más esperados del concurso. Tras horas de evaluación, llega el instante en el que se anuncian los ganadores. Para los participantes, supone el cierre de un proceso intenso en el que han puesto a prueba sus habilidades.

La gala suele estar marcada por la emoción, los nervios y la satisfacción del trabajo realizado. Más allá de quién obtenga el primer premio, el reconocimiento del sector y la visibilidad que ofrece el concurso son aspectos muy valorados por todos los participantes.

La Colmena (Plaça Sant Jaume) ganó el premio a la mejor figura de chocolate con un loro pirata, mientras que la Pastisseria Natcha destacó en el podio de monas tradicionales de brioche. L’Atelier Barcelona (de Eric Ortuño) destaca por sus diseños modernos y asimétricos, como su mona «Salamandra».

Además, Foix de Sarrià es reconocida por sus monas artesanales tradicionales, mientras que Escribà destaca por la espectacularidad de sus figuras.

Un impulso para el sector

Eventos como el Concurso de la Mejor Mona de Pascua 2026 tienen un impacto que va más allá del propio certamen. Contribuyen a dinamizar el sector de la pastelería, fomentan la innovación y ayudan a atraer la atención del público hacia productos artesanales.

Además, sirven como plataforma para que nuevos talentos se den a conocer. En un contexto donde la competencia es elevada, este tipo de iniciativas permite destacar a quienes apuestan por la calidad y la creatividad.

Mantener viva la tradición

A pesar de los cambios y las nuevas tendencias, la mona de Pascua sigue siendo un símbolo de celebración y encuentro. Concursos como este ayudan a mantener viva la tradición, adaptándola a los tiempos actuales sin perder su esencia.

La mejor mona no es solo la que gana un premio, sino aquella que logra transmitir la historia, el esfuerzo y la pasión que hay detrás de cada elaboración.