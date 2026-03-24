La Ley Laboral lo avala: te pueden despedir por irte de vacaciones estando de baja y el Estatuto de los Trabajadores lo confirma

Estar de baja laboral no significa, como muchos piensan, quedarse encerrado en casa sin moverse. De hecho, hay situaciones en las que salir, pasear o incluso cambiar de ambiente puede formar parte de la recuperación, sin embargo, el problema puede surgir cuando lo que se hace durante ese tiempo no encaja con el motivo de la baja. Por ejemplo irse de vacaciones o practicar deporte, que son situaciones o actividades que pueden provocar que te lleguen a despedir.

Tal vez, y más ahora que se acerca la Semana Santa, tengas dudas al estar de baja y querer irte con tu familia de vacaciones. Pero debes tener claro que una cosa es seguir una rutina normal adaptada a la situación médica y otra muy distinta hacer actividades que pueden poner en cuestión esa incapacidad temporal. Y en ese punto, la empresa puede intervenir. Y de ahí que uno de los casos que más polémica genera es el de irse de vacaciones estando de baja. No es algo raro, pero tampoco es tan simple como parece. Y lo cierto es que puede acabar teniendo consecuencias serias si no se hace con cuidado.

Te pueden despedir si te vas de vacaciones estando de baja

Lo cierto es que no hay una norma que prohíba de forma tajante viajar durante una baja laboral. Esto es importante decirlo porque muchas veces se piensa que está totalmente vetado, y no es así dado que el trabajador no pierde automáticamente su libertad de movimiento. Ahora bien, eso no significa que todo esté permitido. El punto clave es si lo que haces encaja con tu situación médica ya que en el caso de que haya una contradicción clara, el problema no tarda en aparecer. Por ejemplo, no es lo mismo una baja por ansiedad o estrés, donde un cambio de entorno podría incluso ayudar, que una baja por lesión física en la que ciertos movimientos o actividades deberían evitarse. Ahí es donde se marca la diferencia.

Lo que realmente miran los jueces en estos casos

Cuando este tipo de situaciones llega a los tribunales, no se analiza de forma general. No existe una lista de actividades prohibidas ni una norma fija así que cada caso se estudia de forma detallada. Para ello, se tiene en cuenta el motivo de la baja, lo que ha hecho el trabajador y, sobre todo, si eso puede afectar a su recuperación o contradice lo que dicen los informes médicos. Esa es la base de todo.

Ha habido casos bastante claros en los que personas de baja por problemas físicos que realizan esfuerzos importantes o practican deporte de cierta intensidad. En esos supuestos, los jueces han considerado que hay una incompatibilidad evidente. Y con los viajes pasa algo parecido de modo que no es el hecho de viajar lo que se cuestiona, sino lo que implica ese viaje, así que si se demuestra que puede retrasar la recuperación o que no encaja con las limitaciones médicas, la situación cambia.

La clave está en ser coherentes y no lo en lo que hacemos

Debemos tener en cuenta que al estar de baja, no se trata de si puedes o no hacer algo concreto, sino de si tiene sentido hacerlo en tu situación. Puedes salir, puedes moverte e incluso puedes viajar, pero todo debe tener cierta lógica con el motivo de la baja. Si no la tiene, la empresa puede entender que hay un incumplimiento. No olvides que aunque estés de baja, sigues teniendo una relación laboral activa así que debes actuar de forma coherente con tu estado.

El Estatuto de los Trabajadores lo deja claro

Desde el punto de vista legal, este tipo de conductas puede encajar dentro del despido disciplinario. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 54, recoge causas como la transgresión de la buena fe contractual o el incumplimiento grave de las obligaciones laborales. Esto es lo que permite a la empresa tomar medidas si considera que el trabajador no está respetando su situación de baja. No es algo automático ni se aplica en todos los casos, pero existe y se ha respaldado en distintas sentencias. En otras palabras, no es que te despidan por irte de vacaciones, sino por lo que ese viaje puede implicar en tu caso concreto.

En definitiva, lo de si te pueden despedir o no estando de baja y a la vez de vacaciones, se resume en una idea bastante sencilla y que es, el tener sentido común. Cada baja es distinta y cada situación también. Así que si lo que vas a hacer no contradice tu diagnóstico ni pone en riesgo tu recuperación, no debería haber problema. Pero si hay dudas, es mejor pararse un momento y valorarlo. Porque en este tipo de casos, lo que parece algo sin importancia puede acabar teniendo consecuencias. Y la diferencia no está en el viaje en sí, sino en cómo se interpreta lo que haces mientras estás de baja.