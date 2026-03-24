Parece sacado de Nueva York pero está en Chamberí: el nuevo restaurante de dos jóvenes chefs que está triunfando

Ubicado en lo que fue Sala de Despiece, Nolita resurge en Ponzano con un concepto fresco y desenfadado. Ignacio del Barrio y Santiago Santivañez, tras su paso por Little Spain de José Andrés en Nueva York, se lanzaron a esta aventura casi de un día para otro, con la intención de ofrecer bocados sabrosos y viajeros, siempre con base mediterránea.

«Siempre hubo esa inquietud común por hacer cosas juntos, por crear algo nuestro, teníamos claro que en algún momento acabaríamos embarcándonos en una aventura así.Nueva York nos marcó mucho en la forma de entender la restauración: esa mezcla de culturas, esa falta de rigidez, ese no tener miedo a jugar, pero teniendo siempre muy presente el respeto por el producto…».

Nolita, el nuevo restaurante de moda en Madrid

«Nolita no es un restaurante al uso. Aquí no hay tapas, ni postureo, ni tonterías. Nació mientras cocina y sala daban vueltas por este barrio tan icónico de Nueva York, experimentando, aprendiendo y probando cosas nuevas. Es barra, cocina global y vinos que hablan por sí mismos. Platos con personalidad, sabores que sorprenden y gente que quiere pasarlo bien. Nos gustan los sitios donde pasan cosas. No buscamos modas, buscamos actitud».

Carta

En Nolita, los canapés artesanales se presentan como una exquisita opción para iniciar cualquier comida. Entre ellos destacan los de salmón ahumado, que llegan directamente del Pacífico al ahumador y se sirven sobre trozos de baguette untados con mayonesa y queso filadelfia. Los de camarones, por su parte, están condimentados con mayonesa, ajo, paprika y jengibre, mientras que los de prosciutto ofrecen lonjas de jamón italiano sobre baguette untado con mayonesa y queso crema. Los canapés de centolla traen los sabores de la Patagonia directamente al paladar, siempre sobre baguette con mayonesa.

Quienes prefieren compartir platos más elaborados pueden optar por el paté de campaña, una receta tradicional campestre, o la charcutería individual que combina prosciutto italiano, salame Napoli, mortadela italiana, jamón y salame Milano. Además, el salmón LOX se sirve en finas láminas marinadas con eneldo y acompañado de queso crema, mientras que el carpaccio de salmón con camarones incorpora alcaparras para un toque gourmet.

Los tartaros y ceviches ofrecen frescura y sabor: el tartaro vacuno premium combina carne molida con salsa de steak-tartare, mientras que el tartaro de atún se prepara con trozos de atún marinados con limón, eneldo, tomate y cebolla sobre una base de emulsión de queso de cabra y ricotta. De manera similar, el ceviche de salmón y camarón mezcla pescado, mariscos, palta, choclo, pimentón rojo, cebolla morada, jugo de limón y un toque de jengibre.

Para compartir entre varias personas, la charcutería italiana incluye embutidos como prosciutto, salame Napoli, mortadela, jamón y salame Milano. Los surtidos de mariscos, tanto individuales como para dos o tres comensales, ofrecen centollón, ostión, caracol, ceviche, loco, choritos, salmón LOX, pulpo y camarones. Entre los mariscos calientes se destacan los camarones al ajillo, sabrosos y tiernos, y los locos, acompañados de ensalada tibia de papas con mayonesa, palta y tomates cherry.

En cuanto a sopas y cremas, Nolita ofrece una deliciosa crema de calabaza con jengibre y un caldillo de mariscos que combina camarones, mejillones, locos y verduras. Entre las ensaladas frescas, se encuentran la ensalada verde con rúcula, lechuga, espinacas, endivias, palta y aceitunas, y la ensalada César, con aderezo de mayonesa, filete de anchoas, queso parmesano, tocino y crutones. También destacan la ensalada griega con lechuga, tomate, aceitunas, pimentón verde y queso de cabra; la Noli-Salad con palmitos, champiñones, fondos de alcachofa, palta, endivias y berro; así como las ensaladas César con pollo o camarones grillados, ideales para quienes buscan un plato más completo.

Los ñoquis se presentan con diversas salsas y rellenos: Pomodoro-Albahaca, Bolognesa, Pesto, Funghi, Jamón-Tocino, Camarones y Trozos de Filete al Merlot. Asimismo, las pastas rellenas incluyen cannelloni de espinaca y ricotta, Torteloni Nolita rellenos de ricotta y huevos pochados en salsa de crema y vino blanco, Tortellone de carne mechada, Raviolines de alcachofa salteados con mantequilla y vino blanco, Lasagne de carne, Raviol de jaiba, Sorrentino de queso de cabra y Mezzaluna de salmón rellena con ricotta y filadelfia.

Las pastas tradicionales abarcan Fettuccini y Spaghetti con Bolognesa, Pesto, Jamón-Tocino o Pulpo al pilpil. Los risottos combinan mar y tierra con variedades como Funghi, Pulpo, Camarones y Filete al Merlot, mezclando arroz con ingredientes frescos y salsas delicadas.

En pescados, se preparan con diferentes salsas, como mantequilla con alcaparras, camarones salteados con vino blanco y crema natural, o al estilo mediterráneo con papas, tomates, aceitunas, pimentón, zapallo italiano y cebolla asada.

La oferta de carnes incluye milanesas napolitanas con fritas, milanesas con prosciutto, filetes de distintos cortes, bife de lomo al Malbec o con salsa de champiñones y a la pimienta, filete con salsa Morillas y filete Surf & Turf, que combina carne con camarones al ajillo. También se ofrece filete en cuatro cortes a la plancha envuelto en tocineta ahumada, ideal para quienes buscan variedad y sabor en un solo plato.