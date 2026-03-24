Colas en Mercadona desde hoy por las perlas de Sol de Deliplus con beta-caroteno para broncearse en segundos

Con la llegada del buen tiempo, vuelve también una de las preocupaciones más habituales de cada año y que tiene que ver con el hecho de conseguir un buen tono de piel sin necesidad de pasar horas al sol. No todo el mundo tiene tiempo para tumbarse en la playa o en la piscina, y cada vez más personas buscan alternativas que ayuden a preparar la piel de forma más rápida y cómoda y entre las mejores, muchos hacen mención a las perlas de sol de Deliplus.

Los complementos alimenticios pensados para el bronceado han ganado bastante protagonismo en los últimos veranos. No hacen milagros por sí solos, pero sí ayudan a que la piel reaccione mejor a la exposición solar, algo que muchos valoran cuando empiezan los primeros días de calor. Mercadona, como suele ocurrir con este tipo de productos, ya ha movido ficha. Bajo su marca Deliplus, tiene unas cápsulas que como en años anteriores, están llamando la atención por su precio y por su composición. Se trata de las conocidas Perlas de Sol, un complemento que combina varios ingredientes relacionados con el cuidado de la piel y que vuelven a estar disponibles desde esta semana de cara a la nueva temporada.

Colas en Mercadona desde hoy por las perlas de Sol de Deliplus

Este producto se presenta en formato de cápsulas blandas, con una caja que contiene 30 unidades, pensadas para un mes de uso. El precio es uno de sus principales atractivos: alrededor de 4 euros, bastante por debajo de otros productos similares que se encuentran en el mercado. En cuanto a su composición, estas cápsulas incluyen beta-caroteno, luteína y cobre, tres componentes que suelen aparecer en este tipo de suplementos. El beta-caroteno es probablemente el más conocido, ya que está relacionado con la pigmentación de la piel y con ese tono más dorado que muchas personas buscan en verano.

La luteína, por su parte, es un antioxidante que también se encuentra de forma natural en algunos alimentos y que se asocia con la protección celular. Y el cobre contribuye a la pigmentación normal de la piel, lo que explica por qué suele incluirse en este tipo de fórmulas. Además, el producto incorpora vitaminas como la C y la E, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. No es un detalle menor, sobre todo teniendo en cuenta que la exposición solar también implica cierto desgaste para la piel.

Cómo se toman y qué conviene tener en cuenta

El modo de uso es bastante sencillo ya que sólo se puede tomar una cápsula al día. Eso sí, como ocurre con cualquier complemento alimenticio, no se recomienda superar la dosis diaria indicada. También es importante tener claro que este tipo de productos no sustituye una dieta equilibrada ni, por supuesto, la protección solar. Es decir, no es una solución mágica ni permite exponerse al sol sin cuidado.

De hecho, en el propio etiquetado se insiste en mantener hábitos saludables y en consultar con un médico en situaciones concretas, como embarazo o lactancia. Son advertencias habituales, pero conviene tenerlas presentes.

Un producto pensado para acompañar, no para sustituir

Aquí es donde suele haber más confusión ya que estas cápsulas no “broncean” por sí solas ni hacen que la piel cambie de color de un día para otro. Su función en realidad es la de ayudar a preparar la piel desde dentro, dado que aportan nutrientes que pueden favorecer la respuesta natural de la piel al sol. Es decir, si te expones, el bronceado puede ser más uniforme o aparecer antes. Pero sin sol, no hay efecto visible. Por eso muchas personas empiezan a tomarlas unas semanas antes de exponerse al sol, como parte de una rutina más amplia que incluye protección solar, hidratación y una alimentación cuidada.

Una opción asequible dentro de su categoría

Si se comparan con otros productos similares, las Perlas Sol de Deliplus destacan sobre todo por el precio. Por unos 4 euros tienes un tratamiento de un mes, algo que en otras marcas puede multiplicar ese coste. Eso no significa que sean mejores o peores, pero sí las convierte en una opción interesante para quien quiera probar este tipo de suplementos sin hacer un gran desembolso. Además, el formato en cápsulas facilita bastante su consumo diario. No hay sabores, no hay mezclas, simplemente tomar una al día y listo.

Y ahora por fin vuelves a tenerla a la venta en Mercadona, ya que tal y como ocurre cada año, cuando se acerca el buen tiempo, este tipo de productos gana visibilidad dado que son eficaces, y debido al ritmo de vida que llevamos es normal que recurramos a ellas. Puede que no tengamos tiempo de ir (todavía) a la playa, por lo que tomar este tipo de complementos, ayudan a que cuando comencemos a tomar el sol, ni que sean cuatro rayos en Semana Santa, podamos broncearnos más rápidamente.