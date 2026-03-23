AEMET trae buenas noticias, aunque con matices: buen tiempo y estabilidad antes del gran vuelco térmico en Semana Santa

El buen tiempo y la estabilidad trae un gran vuelco térmico en Semana Santa, la AEMET no trae buenas noticias. Será mejor que nos preparemos para lo mejor con una serie de propiedades que pueden ser las que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno, en cuestión de días.

Este fin de semana hemos tenido algunas lluvias que nos han afectado de lleno y que han podido hacer que nuestros planes se vean afectados. Aunque lo que está por llegar es una situación que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno, en cuestión de días lo que puede pasar puede poner los pelos de punta, la previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Nos espera una novedad destacada que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Las buenas noticias con matices de la AEMET

La previsión del tiempo de la AEMET trae esta semana una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno y sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos y que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar en breve. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que estaremos muy pendientes de un tiempo que puede ser esencial.

Estaremos pendientes de una novedad que puede convertirse en un problema para muchos. Esta primavera con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos obligarán a no dejar atrás ni el paraguas, ni el abrigo.

La realidad es que estamos viviendo unos días de planea inestabilidad que pueden convertirse en un destacado cambio de ciclo. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos hará prepararnos para lo peor, aunque, de momento, aparecen buenas noticias en la previsión del tiempo.

Buen tiempo y estabilidad ante el gran vuelco de Semana Santa

Esta Semana Santa nos espera un cambio de temperaturas que puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Estos días parece que vamos a tener una cierta inestabilidad en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «La próxima semana el tiempo comenzará estable en la mayor parte del país. Therese se habrá alejado por el suroeste, quedando relegada al Atlántico y afectando únicamente a las islas Canarias. En las islas Baleares, la jornada comenzará con algunas precipitaciones durante la madrugada. A lo largo del día se podrán dar algunos débiles chubascos en el sur peninsular, así como, sobre todo, en el área mediterráneo, donde podrían afectar a Cataluña, las islas Baleares y la Comunidad Valenciana».

Siguiendo con la misma explicación: «En el resto del país será un día estable, con nubosidad escasa y el sol dominando el panorama. En cuanto a las temperaturas, el lunes bajarán el noreste y este, así como en áreas del interior, fruto de una masa de aire más fresca. Se darán, aun así, de valores por encima de los 16 ºC de forma casi generalizada en estas zonas. Por el contrario, subirán en el suroeste, donde podrían alcanzar máximas de hasta 25 ºC en áreas de Andalucía, como Sevilla. De cara al martes, la estabilidad y el sol reinarían un día más, con menos probabilidad de chubascos que el lunes. Las temperaturas se recuperarían de forma casi generalizada, con los 20 ºC alcanzándose ya en muchas zonas, incluyendo áreas de Castilla y León, Aragón o el Cantábrico».

Para la Semana Santa el escenario puede ser muy diverso, aunque de momento: «Tras esto, los escenarios son muy inciertos. Las previsiones señalan que si bien el miércoles sería estable en casi todo el país, un frente llegaría al Cantábrico, con precipitaciones. El jueves se podría descolgar una vaguada desde el norte. Traería consigo aire más frío, más precipitaciones y un descenso de la cota de nieve. En las islas Canarias, las precipitaciones y la inestabilidad continuarán durante el inicio de semana, extendiéndose probablemente hasta el miércoles. Therese irá perdiendo fuerza hasta terminar por disiparse, pero mientras, generará inestabilidad en el archipiélago».