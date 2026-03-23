Cielo poco nuboso en toda la provincia, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, especialmente en la mitad norte. Un viento moderado del noroeste irá disminuyendo a flojo al mediodía, cambiando a dirección variable hacia el final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y brisa fresca

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:02, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta más cálido. Sin embargo, la humedad, que puede llegar a ser notable, hará que el aire se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el viento comenzará a hacerse notar, soplando con una brisa moderada que podría alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h. A medida que el día avance, la luz del sol se irá desvaneciendo, marcando el final de la jornada a las 19:18. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, será un buen momento para disfrutar de un paseo al atardecer, sintiendo cómo la temperatura se acomoda en un rango agradable.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 2°C y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que acentuará la sensación térmica, que podría descender hasta los 2°C.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas que podrían superar los 35 km/h. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 100%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo se tornará más inestable y fresco a medida que se acerque la noche.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena conversación en una terraza o simplemente relajarse al aire libre. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.