La Junta de Accionistas de Naturgy ha renovado este martes a Francisco Reynés, presidente del grupo, como consejero de la firma por otros cuatro años más, hasta 2030. Reynés ha garantizado «dedicación exclusiva» a la energética después de haber sido nombrado también vicepresidente de CriteriaCaixa, el holding inversor de la Fundación laCaixa, primer accionista de la energética con el 28,5% del capital.

A preguntas de los accionistas, Reynés ha reiterado que su función y dedicación a la energética es «absolutamente exclusiva».

El presidente de Naturgy, que ha agradecido la propuesta de renovación como una «gran oportunidad» y un «honor» de seguir vinculado a la compañía, ha subrayado que Criteria tiene un consejero delegado que tiene delegadas las funciones de ejecución de su consejo y de sus accionistas.

«Por lo tanto, en eso no hay ninguna duda. Pero, por si las hubiese, también les puedo decir que decidí voluntariamente no percibir ninguna retribución por mi cargo en el consejo de administración de Criteria, para ahuyentar cualquier posible duda, y dono en su totalidad las retribuciones de ese consejo a la Fundación Bancaria de la Caixa, que creo que es el mejor sitio donde alguien puede donar algo, y les animo a otros que, si quieren donar, también lo hagan», ha añadido.

Junto a la renovación de Reynés, la Junta de Naturgy ha ratificado una remodelación en su consejo que fue propuesta antes del último baile accionarial en la compañía, con la salida definitiva del fondo GIP, propiedad de BlackRock, de su capital, con la venta del 11,4% que todavía poseía, abandonando también su consejo, y el último incremento de participación por parte de Criteria, alcanzando ese 28,5% del capital.

De esta manera, se consolida el paso de dos a tres representantes del fondo australiano IFM -que posee un 15,5% del capital-, con Lars C. Bespolka ratificado como nuevo miembro del órgano rector en su representación. También se ha dado luz verde a la reelección como consejeros de Jaime Siles y Ramon Adell.

El consejo de Naturgy actual cuenta con 13 miembros -los estatutos de la compañía establecen que puede tener un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16-.

Reynés, que ha alabado la alianza del grupo con Sonatrach, ha destacado que Naturgy está «protegida» del impacto por el actual contexto geopolítico gracias a sus contratos hasta 2042 en forma de GNL que no proceden además de la zona del conflicto.

Reynés ha recordado que la compañía participa en el gasoducto Medgaz, que une España con Argelia y que «garantiza el poder seguir recibiendo gas y de una forma estable» del país africano, y subrayó que Naturgy, en lo que se refiere a la gestión de su diversificada cartera de suministro de GNL, va a seguir capturando oportunidades «cuando las haya».

En este contexto actual por el conflicto en Oriente Próximo, Reynés aseguró que los clientes de Naturgy a día de hoy «tienen asegurado el suministro».