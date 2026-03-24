Este móvil Motorola tiene 512 GB, 24 GB de RAM y una batería que aguanta dos días de uso

Por 149 €, el Moto G15 es el mejor móvil calidad/precio que puedes encontrar. Imbatible en memoria, almacenamiento y precio con esta oferta.

Los 10 mejores móviles del 2024 en relación calidad-precio

Este móvil Motorola tiene 512 GB, 24 GB de RAM y una batería que aguanta dos días de uso
Motorola Moto G15

Necesitas comprar un teléfono y quieres hacer una compra con cabeza. Puedes encontrar cientos de opciones en el mercado, pero pocas te van a convencer tanto como el Motorola Moto G15. Este móvil de 6,72 pulgadas es, aparte de ligerísimo, sorprendente. En su interior, 512 GB de memoria y 24 GB de RAM. En su exterior, un diseño extrarresistente en menos de 200 gramos de peso. ¿Y el precio? Pues solo 149 € con esta oferta de Fnac que te traemos.

Un teléfono móvil ideal para profesionales, para quienes quieren algo barato o para quienes, simplemente, necesitan un teléfono práctico. Satisface a todo el que lo usa.

¿Por qué recomendamos este teléfono?

  • Tiene 512 GB de almacenamiento y 24 GB de memoria RAM. No vas a encontrar otro igual.
  • La batería de 5200 mAh aguanta dos días completos de uso con una sola carga.
  • Viene con la última versión de Android instalada de serie y actualizaciones garantizadas.
  • Pesa solo 180 gramos y es muy resistente. Te lo puedes llevar a cualquier parte sin miedo.

Comprar en Fnac por (249 €) 149 €

Motorola Moto G15

Motorola Moto G15

Hay móviles muy baratos que no lo parecen cuando los coges, y el Motorola Moto G15 es de ellos. 6,72 pulgadas de teléfono con 181 gramos pensados para acompañarte donde quieras, aunque sus números más atractivos son sus 8 GB + 16 GB de RAM y sus 512 GB de memoria. Con él no vas a tener problemas de espacio ni saturación por apps abiertas. Además, su cámara de 50 MP consigue fotos muy nítidas y la frontal de 8 MP va de maravilla. Vas a poder llenarlo con vídeos y usarlo muchísimo a diario, ya que la batería de 5200 mAh lo aguanta todo y se carga bastante rápido con su carga de 18 W. Añade a eso ranura para ampliar su memoria con MicroSD y SIM dual y tienes un teléfono redondo.

Tan redondo que lo recomendamos a cualquiera que busque un smartphone con una buena relación calidad/precio. Es de los mejores que hay ahora mismo.

Esto opinan quienes lo tienen ya

Como podrás leer en las reseñas que hemos recopilado a continuación, a los usuarios del Moto G15 les gusta sobre todo su hardware, potencia y memoria, sobre todo teniendo en cuenta su precio:

  • «Excelente, funciona a la perfección y tiene mucha memoria.»
  • «Por el precio que tiene, es un móvil increíble y con mucha capacidad, fluidos, buena cámara y con carcasa incluida… ¿Qué más se puede pedir?»
  • «Perfecto. Echa muy buenas fotos y tiene un hardware realmente bueno para lo que cuesta.»

Comprar en Fnac por (249 €) 149 €

 

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