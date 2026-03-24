Parece ciencia ficción pero han construido una nave para llevar a 1.000 humanos a otro sistema solar

Han construido una nave para llevar a 1.000 humanos a otro sistema solar, en un viaje sólo de ida, parece ciencia ficción, pero puede ser una realidad. La exploración espacial se ha convertido en uno de los elementos que debemos tener en cuenta en un futuro no muy lejano. Tenemos por delante algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve cuando la humanidad se verá obligada a dejar el planeta Tierra.

Estamos viviendo unos días en los que quizás tenemos que ver estos cambios o amenazas que hacen más necesaria esta exploración espacial que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa. En estos días en los que quizás descubriremos todo un mundo de buenas sensaciones que, sin duda alguna, acabarán marcando estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Son tiempos de ver un giro radical que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener. Ya existe un importante proyecto que pretende llevar a la humanidad a una estrella lejana que puede albergar un planeta similar al nuestro, siendo la única esperanza de encontrar un nuevo hogar.

Están construyendo la nave para llevar a la humanidad a otro sistema solar

La nave que debe recrear el planeta Tierra durante cientos de años se ha convertido en un proyecto que parece sacado de una película de ciencia ficción, aunque es una realidad. En ella deberán vivir miles de humanos durante cientos de años, debido a la distancia que nos separa del sistema solar más próximo.

Con los sistemas de propulsión actual se tardará varios cientos de años en llegar, pero eso no impedirá a la humanidad iniciar un recorrido de ciencia ficción. Como recién sacada de una película de ciencia ficción y con la mirada puesta a una serie de detalles que deben solucionarse, como eliminar la gravedad, la radicación o proporcionar comida y una eficaz gestión de residuos para una población de 1.000 humanos en el viaje más largo de sus vidas al que algunos no van a llegar.

Abandonar la Tierra es algo que más tarde o temprano deberemos hacer, teniendo en cuenta que los recursos en este planeta y todo lo que nos rodea, puede estar marcado por una situación que realmente puede acabar siendo esencial que tengamos en mente.

Parece de ciencia ficción, pero esta nave transportará a 1.000 humanos

Con una capacidad suficiente para transportar a 1.000 humanos a otro Sistema Solar, tenemos por delante una serie de detalles del proyecto Crysalis. Uno de los más ambiciosos de la humanidad que realmente parece sacado de una película de Hollywood con un guion que nos costará creer.

Los expertos de IFLScience nos explican que: «La humanidad se ha centrado en hacer que nuestras naves espaciales sean más rápidas, así como en la posibilidad de enviar naves ligeras más pequeñas y sin tripulación al sistema potencialmente dentro de la vida humana. Pero si queremos enviar humanos al sistema estelar en el futuro (o hacer otros viajes de larga distancia) es posible que tengamos que aceptar que tomará varias vidas humanas para llegar allí. Con las restricciones impuestas por la física, los escritores de ciencia ficción han imaginado «barcos generacionales» durante décadas. La idea es bastante simple: crear un barco que sostenga una pequeña sociedad de humanos durante las generaciones que sea necesario para llegar al destino previsto. Pero en términos prácticos, tal misión sería bastante compleja. Para una nueva competencia que explora las prácticas de los barcos generacionales, apodado Proyecto Hyperion, los científicos compitieron para diseñar su propia nave que podría llevar a los humanos a un hipotético planeta habitable a al menos 250 años de distancia en términos de tiempo de viaje. El equipo ganador fue un paso más allá, diseñando una nave espacial llamada «Chrysalis» que proponen que podría llevar a miles de personas a Alpha Centauri, un viaje que lleva más de cuatro siglos».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde el exterior, el barco tiene un diseño muy simple, que parece un tubo gigante. Si bien otras entradas fueron más elaboradas, el equipo eligió este diseño para garantizar la seguridad de los ocupantes durante la aceleración a velocidades de hasta el 0,01 por ciento de la velocidad de la luz (c). «Una forma cilíndrica larga y la geometría minimizan la sección frontal y el blindaje MMOD y reducen las tensiones estructurales durante las fases de aceleración y desaceleración lineal», explica el equipo en su presentación. «La mayor parte de la masa de la nave espacial es el propulsor líquido para la [fase de aceleración] y, en menor medida, la [fase de desaceleración], contenido en los tanques cilíndricos de las naves espaciales (el tamaño de la masa se presenta en la siguiente diapositiva). El módulo de hábitat está contenido en el núcleo interno de la estructura del módulo frontal. Para contrarrestar los problemas que los humanos pueden experimentar al perder la gravedad durante una gran parte/toda su vida, la nave usaría proyectiles interiores giratorios para crear gravedad artificial utilizando la fuerza centrífuga. Esto solo es posible con un barco grande, ya que con barcos más pequeños podría crear muchas molestias y potencialmente problemas de salud para la tripulación (voluntaria y más tarde involuntaria).»Cuanto más pequeña sea la nave espacial, más rápido tendrá que girar, así que si vas a generar gravedad, tienes que hacerlo con una nave espacial muy grande que gira muy lentamente. Cuanto más grande sea el disco, más lento serás para rotarlo», explicó John Page, profesor titular de la Escuela de Ingeniería Mecánica y de Fabricación de la Universidad de Nueva Gales del Sur».