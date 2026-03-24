Ana Aparichi, maquilladora, tiene el truco para realzar los ojos marrones: sólo necesitas un lápiz

Dentro del maquillaje, los pequeños trucos marcan la diferencia. Ya no es sólo productos caros o técnicas complejas, sino de saber cómo utilizarlos de forma estratégica. En los últimos meses, algunas propuestas sencillas pero efectivas han ganado popularidad, especialmente aquellas que permiten conseguir resultados llamativos con pocos pasos. En este contexto, la especialista en belleza Ána Aparichi ha compartido una técnica que ha despertado interés por su naturalidad y facilidad de aplicación en este truco para realzar los ojos marrones.

Lo interesante de este truco es que rompe con la idea de perfección milimétrica que durante años ha dominado el maquillaje de ojos. Hay que pensar que este color es el que domina en especial en el país y por esto hay que ensalzarlos mucho más. En lugar de líneas precisas, propone un enfoque más libre, casi intuitivo, que busca un efecto difuminado y suave. El resultado es un acabado que aporta profundidad a la mirada sin resultar excesivamente recargado. Además, se adapta tanto a estilos para el día a día como a propuestas más elaboradas, dependiendo de cómo se complemente.

En qué consiste el truco para realzar los ojos marrones

La técnica parte de un gesto poco habitual: aplicar el delineador en el párpado móvil. En lugar de utilizar la punta del lápiz para trazar una línea definida, se emplea el lateral, como si se “arañara” suavemente la piel. Este movimiento se concentra en el centro del párpado, evitando cubrir toda la superficie.

Este primer paso puede parecer poco preciso, pero precisamente ahí reside su efectividad. La irregularidad inicial permite crear una base que luego se difuminará, generando un efecto más natural. Según la American Academy of Ophthalmology, el uso de técnicas menos agresivas y más suaves en la zona ocular puede contribuir a reducir la irritación, especialmente en pieles sensibles.

El papel del difuminado

Una vez aplicado el delineador, entra en juego el pincel. Con movimientos suaves, se extiende el producto hacia los lados, integrándolo con el resto del párpado. El objetivo es eliminar cualquier corte visible, creando una transición uniforme entre el color y la piel. Siendo un truco perfecto para realzar los ojos marrones.

La brocha, como la LQF que menciona la especialista, es clave en este proceso. Su forma y densidad permiten trabajar el producto sin arrastrarlo en exceso. El difuminado no solo suaviza el acabado, sino que también aporta profundidad a la mirada, un efecto muy buscado en maquillaje de ojos.

Un acabado versátil

Una de las ventajas de este truco es su adaptabilidad. Tras difuminar el delineador, se puede optar por un estilo sencillo aplicando únicamente máscara de pestañas. Este acabado resulta ideal para el día a día, ya que realza la mirada sin recargarla.

Para ocasiones más especiales, la técnica permite añadir una sombra brillante sobre el difuminado. Este toque aporta un efecto luminoso, casi húmedo, que transforma el maquillaje en algo más festivo. La combinación de textura mate y brillo genera un contraste interesante sin necesidad de complicar el proceso.

Por qué funciona esta técnica

El éxito de este método radica en su sencillez y en el resultado que ofrece. Al no depender de líneas perfectas, reduce la presión que muchas personas sienten al maquillarse. Además, el difuminado ayuda a corregir pequeñas imperfecciones, lo que facilita su aplicación incluso para quienes no tienen mucha experiencia.

Desde un punto de vista técnico, el uso del delineador como base difuminada permite trabajar con mayor flexibilidad que con sombras tradicionales. Según estudios de la British Association of Dermatologists, los productos en formato lápiz suelen ofrecer mayor control en la aplicación, lo que los hace especialmente adecuados para este tipo de técnicas.

Consejos para aplicar el truco para realzar los ojos marrones

Aunque el truco es sencillo, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta.

Utilizar un delineador de textura cremosa facilita el proceso, ya que se difumina con mayor facilidad. Si el producto es demasiado seco, puede resultar más difícil trabajar con él.

También es importante no aplicar demasiado producto desde el inicio. Es preferible construir el color poco a poco, añadiendo intensidad según se necesite. De este modo, se evita un acabado excesivo y se mantiene el control sobre el resultado final.

Una tendencia que apuesta por la naturalidad

Este tipo de técnicas refleja un cambio en la forma de entender el maquillaje. Frente a estilos más estructurados, se impone una visión más flexible y personal, donde lo imperfecto también tiene valor.

El truco para realzar los ojos marrones propuesto por Ána Aparichi encaja en esta tendencia, ofreciendo una alternativa accesible y efectiva. No requiere grandes conocimientos ni una gran cantidad de productos, pero permite conseguir un resultado cuidado y adaptable.