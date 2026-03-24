El refrán de primavera que dicen sin parar los madrileños: pocos lo saben pero nació en un burdel del siglo XVII

Los madrileños pocos lo saben, pero este refrán nació en un burdel del siglo XVII aunque es uno de los más comentados. Las palabras avanzan, como la sociedad, en un mar de situaciones que acaban popularizándolas, sin quizás saber por qué. En los tiempos en los que no existían las redes sociales y la comunicación era más lenta, las palabras escritas acababan siendo las que perduraban en el tiempo. Más que una moda, eran elementos que servían para comunicarnos y descubrir cada uno de los elementos que nos van dando alguna que otra sorpresa.

Estamos ante una forma de afrontar un refrán que puede ponernos la piel de gallina, al descubrir un oscuro origen. Estas frases hechas que nos invitan a reflexionar y que acaban siendo las que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que quizás vamos a descubrir un plus de buenas sensaciones. Pocos madrileños saben que una de las frases hechas más comentadas, puede tener su origen en un lugar del todo inesperado.

Los madrileños no paran de repetir un refrán de primavera

La primavera es una de las estaciones del año más esperadas, que no dudan en darnos algunas novedades importantes a medida que vamos sumergiéndonos de lleno en ciertos detalles que pueden ser claves y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente.

Son días de visualizar este giro radical que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver en un refrán de esos que repetimos sin cesar, quizás por desconocer el origen. Una novedad destacada, la que nos puede hacer sumergirnos de lleno en unas palabras que hace unos siglos tenían un significado distinto.

Nada más y nada menos que en un burdel, el lugar menos primaveral o quizás uno de los que se veía lo de la sangre alterada. Estos días en los que cada elemento cuenta, un buen tema de conversación puede ser el origen de este refrán ideal para esta época del año.

Conocerlo un poco más, nos servirá para estar pendientes de unas palabras que quizás hasta ahora no sabíamos la importancia que tienen. Este refrán madrileño puede tener un origen del todo inesperado.

Nació en un burdel del siglo XVII

En la calle Montera de Madrid habría existido un prostíbulo conocido como «Cuarenta de Mayo», haciendo referencia a ese refrán que nos invita a llevar el abrigo a la chaqueta hasta esta fecha ficticia, pero que acaba haciéndonos sumar semanas a estos días de primavera en los que el clima cambia.

Tal y como nos explican los expertos de Allianz: «Seguro que alguna vez te ha sorprendido una repentina bajada de temperaturas entre mayo y principios de junio cuando te dirigías a la oficina y te diste cuenta con pesadumbre que te habías dejado la chaqueta en casa, o incluso volviste a por ella. Cuántas veces durante esta época has tenido que resguardarte en un bar o bajo un soportal ante un inesperado e intenso chaparrón. O incluso observas con pesar cómo el hombre del tiempo avisa de la entrada en la Península de una borrasca tardía cuando ya habías hecho el cambio de la ropa de invierno el pasado fin de semana».

Siguiendo con la misma explicación: «Todos tus abrigos esperan a que los vuelvas a recoger en lo alto de tu armario. Al decir ‘cuarenta de mayo‘, el refrán se refiere a una fecha concreta: el 9 de junio. Se supone que a partir de entonces comienzan las temperaturas estivales de forma definitiva. Se estima de tradición oral, por lo que no es posible estimar una fecha exacta del uso de esta expresión con garantías de no caer en un equívoco. Lo que está claro es su primera referencia escrita. Se trata de una poesía de Rodríguez Marón, publicada en el año 1896».

Otro origen de este refrán que sigue y sigue hasta nuestros días de tal forma que nos invita a descubrir un universo de buenas sensaciones y de cambios que se traducen en un clima diferente casi cada día. Hay que estar más atentos que nunca a esta previsión del tiempo que puede dejarnos unos registros que quizás nos costarán de creer, pero son una realidad en estas fechas.

“Hasta el cuarenta de mayo

no te quites el sayo;

Y si vuelve a llover,

vuélvetelo a poner. ”

Unos 102 años más tarde, escribe Joan Gomis:

“Hasta cuarenta de mayo

no te quites el sayo;

y si el tiempo es importuno,

hasta el cuarenta de junio“.

Una manera de prepararnos para estos cambios que vamos a vivir en breve, empezando por el origen de este refrán que define perfectamente la primavera.