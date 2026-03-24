Lo que ha hecho Portugal con el impuesto de sucesiones lo deberíamos copiar ya en España: adiós a pagar

El impuesto de sucesiones ha cambiado para siempre en Portugal, España debería copiar este ejemplo y dejar de pagar. En nuestro país pagamos por lo que ya tenemos, un padre o madre puede dejar a sus hijos un patrimonio que se ha ganado con el sudor de su frente o con un esfuerzo y sacrificio continuado unos bienes por los que se volverá a pagar. Parece imposible, pero no nos damos cuenta de esto hasta que no nos encontramos en esa situación.

Hay impuestos, como el de sucesiones que llega en mal momento, después de una pérdida y suele suponer la pérdida de un patrimonio que ya era de la propia familia. Con lo cual, pensar en pagar por lo que se da, es algo que cuesta de creer. No se ha producido ningún cambio, lo mismo que hasta ahora no generaba ningún coste o ya se había pagado, en el caso de una vivienda, ya se han pagado los impuestos al comprarla en su tiempo, ahora, tocará volver a pagar por ella. Un impuesto que cuesta de entender y en Portugal ya han decidido la manera de eliminarlo.

Adiós a pagar por este impuesto

Los impuestos en teoría, son algo que vuelve. De forma que podemos con ellos pagar servicios públicos, aunque no todos paguemos lo mismo. No hay normas que hagan que sea un reparto o un pago que podamos entender o que sea equitativo, podemos pagar más y recibir menos de ellos.

Una persona que ha trabajado toda la vida, cotizando 40 años, quizás cobre menos que alguien que haya trabajado mucho menos o que, directamente ni ha cotizado. Cuesta de creer, pero es posible, ver determinados movimientos que son difíciles de entender.

Comprender el funcionamiento del impuesto de sucesiones, a veces, puede resultar complicado. En especial, cuando nos está quitando algo que ya es nuestro, cuando para conseguir eso que nos están dando, que simplemente cambia de manos, dentro de la misma familia, deberemos pagar. Existe una bonificación que debemos conocer.

Andalucía: 99%

Aragón 99%

Asturias: exentos hasta los 30.000 euros

Baleares: 100%

Canarias: 99,9%

Cantabria: 100%

Castilla-La Mancha: entre el 80% y el 100%

Castilla y León: 99%

Cataluña: entre el 99% y el 20%

Comunidad Valenciana: 99%

Comunidad de Madrid: 99%

Extremadura: 100% hasta los 500.000 euros

Galicia: 99%

La Rioja: 99%

Navarra: exentos hasta los 250.000 euros

País Vasco: exentos hasta los 400.000 euros

Murcia: 99%

Pero cuidado, al pagarse a las comunidades autónomas, si genera rendimientos, después tendremos que pasar cuentas, otra vez, con Hacienda. Con lo cual, dependiendo de lo que recibamos, nos puede costar muy caro. Algo que no pasa en Portugal.

Esto es lo que ha hecho Portugal con el Impuesto de Sucesiones

El Impuesto de Sucesiones prácticamente ha pasado a la historia en Portugal, los expertos nos han dado algunos detalles que deberemos conocer y que quizás hasta ahora no sabíamos. Portugal no aplica el Impuesto de Sucesiones a padres, hijos y cónyuges, con lo cual, los familiares directos no pagan.

Algo que tiene su lógica y que permite a las familias pasar por este trámite de una forma muy diferente. Con la mirada puesta a algunos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Los expertos de la Universidad Europea nos ponen un ejemplo que nos invita a reflexionar sobre las diferencias de este impuesto en España, según el lugar en el que se deba tramitar la diferencia puede ser de varios miles de euros por la misma cantidad o herencia.

Para una herencia de 200.000 euros de padres a hijos, las diferencias territoriales son significativas:

En Madrid o Castilla y León, con las bonificaciones actuales, el impuesto puede reducirse prácticamente a cero para familiares directos.

En Cataluña, dependiendo del patrimonio preexistente del heredero, se podría pagar entre 15.000 y 30.000 euros por la misma herencia.

Siguiendo con la misma explicación, una vez pagado se debe proceder a realizar determinados movimientos claves para no volver a pagar o acabar regularizando de una vez por todas esta herencia.

Obtener el certificado de pago expedido por la administración tributaria autonómica

Inscribir los bienes en los registros correspondientes (Registro de la Propiedad para inmuebles, Registro Mercantil para participaciones empresariales)

Actualizar titularidades bancarias y de seguros

Comunicar el cambio a otros organismos cuando sea necesario

Ante cualquier duda, siempre es recomendable consultar con un buen asesor, será el momento de obtener aquello que deseamos. Un proceso imprescindible que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, en estos tiempos de cambios. Un proceso que deberemos pasar y que cambiará por completo en función de la comunidad autónoma en la que estemos.