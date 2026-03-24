Grupo Tello Alimentación refuerza su apuesta por el talento joven y abre nuevas oportunidades laborales

Grupo Tello Alimentación reafirma su compromiso con la formación y el desarrollo de nuevas generaciones a través de su programa anual de captación de talento, una iniciativa clave para impulsar el relevo generacional y fortalecer el crecimiento de la compañía.

Este año, el grupo da la bienvenida a un total de 25 estudiantes en prácticas, que se incorporan a diferentes áreas de la empresa: 17 en la planta de Tello, 6 en Hemosa, 1 en ECC y 1 en Miteca. Todos ellos iniciarán su formación en un entorno laboral real.

La acogida ha puesto en valor la importancia de esta etapa formativa y la transmisión de valores como el compromiso, el respeto, la integridad y la confianza, entendiendo el talento joven como una pieza clave para el desarrollo de la compañía. En este sentido, Raúl Urdiales, director de Recursos Humanos de Grupo Tello Alimentación, señala: “El talento joven es el motor que impulsa el crecimiento de Grupo Tello. Apostamos por acompañar su evolución desde el inicio, porque en ellos está la base de una compañía más innovadora y preparada para el futuro”.

Los estudiantes en prácticas se incorporarán a áreas clave como Planificación de Fresco, I+D, Calidad, Marketing, Control de Costes, Mantenimiento, Organización Industrial, Informática o Prevención de Riesgos Laborales, entre otras.

El programa, además, impulsa la empleabilidad, con cerca de un 40 % de estudiantes que continúan su trayectoria en la compañía tras su periodo formativo.

En paralelo, Grupo Tello Alimentación mantiene abiertas más de una decena de vacantes en distintas áreas, principalmente en producción, despiece, logística y transporte, reforzando así su capacidad operativa y generando nuevas oportunidades laborales.

Con iniciativas como esta, Grupo Tello Alimentación continúa apostando por el talento, la formación y la generación de oportunidades, contribuyendo al desarrollo profesional de las nuevas generaciones y al impulso del tejido económico y social.