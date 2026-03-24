Cae en Mallorca una banda criminal de mujeres que robaban perfumes y cremas de alto valor en supermercados

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal «muy activo y violento» formado por seis mujeres, todas de nacionalidad española, que se dedicaban a robar en supermerados y perfumerías de Mallorca.

Las detenidas sustraían perfumes y cremas con alta demanda en el mercado negro, así como productos ‘gourment’ de elevado coste y fácil venta. De hecho, algunos de los objetos robados superaban los 800 euros, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Hasta el momento se les imputan la comisión de hasta 23 hurtos en diversas localidades de la isla como Palma, Santa Maria, Marratxí, Alcúdia, Pollença, Cala Millor, Manacor, Inca, Artà, sa Pobla, Felanitx, Can Picafort y Son Servera, entre otras.

En uno de los robos perpetrado en un supermercado del municipio de Santa Maria, las presuntas ladronas fueron sorprendidas en el exterior del local por la responsable y le esgrimieron una navaja y la amenazaron de muerte, por lo que se les imputa un delito de robo con violencia.

Por estos hurtos, la Benemérita inició una investigación para identificar y localizar a las mujeres, quieren finalmentre fueron detenidas en la mañana de este pasado lunes 23 de marzo.

Una vez presentadas las autoras de los hechos ante la Autoridad Judicial, en la tarde de este lunes, la misma decretó una orden de alejamiento de todas las superficies afectadas a lo largo de la isla de Mallorca.