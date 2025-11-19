Black Friday 2025: ¿qué días hacen rebajas Shein, Temu y Amazon?

Al margen de la Navidad, y que es algo en lo que ya todo el mundo está pensando, el próximo evento importante que se va a celebrar, no sólo en España, sino en todo el mundo, es el Black Friday. Una jornada, que si bien tiene fijada su celebración para el viernes después de Acción de Gracias, este año el 28 de noviembre, lo cierto es que se adelanta siempre en muchas tiendas, especialmente las que se dedican al comercio electrónico. Por ello, queremos repasar las más destacadas o aquellas que todos buscan, y os explicamos cuándo comienza el Black Friday 2025 en Shein, Temu y Amazon.

Si llevas tiempo esperando para comprarte la nueva temporada de invierno en lo que se refiere a ropa, o deseas cambiar de móvil, o comprar ahora los regalos de Navidad, nada como aprovechar y decantarse por el Black Friday 2025 tanto de Shein, como de Temu o de Amazon, ya que las tres tiendas online tienen varias cosas en común. Primero de todo, que en los tres casos han adelantado el Black Friday y no esperan a que llegue el viernes 28 de noviembre, segundo porque son ya de por sí tiendas que tienen muchas ofertas, de modo que algunos de sus productos los vas a poder encontrar ahora en forma de auténtico chollo y tercero, que las tres son gigantes del comercio electrónico. Es decir, entras en internet desde la comodidad de tu smartphone o de tu ordenador, eliges lo que deseas comprar más barato y esperas a que te llegue a casa. Pero para ello, será bueno repasar fechas y saber también hasta cuándo va a durar su Black Friday.

Cuáles son las fechas del Black Friday de Shein

Comenzamos repasando las que son fechas del Black Friday 2025 en Shein, la plataforma de venta de moda, pero también de cosas para el hogar, mascotas, etc…En su caso, llevan todo el mes de noviembre lanzando ofertas especiales con motivo del 11 del 11 o Single´s Day, pero ahora que se acerca Black Friday, basta con entrar en la app o en su web y comprobar que ya tienen una sección especial dedicada a esta jornada, destacando además sus productos más vendidos del año, a mejor precio y con envío en sólo tres días.

Sin embargo el 28 de noviembre será el gran día del Black Friday de Shein, ya que ese día, la tienda tira la casa por la ventana con descuentos en gran parte de su stock y en muchos casos llegan al 50%. Luego el fin de semana también encontraremos ofertas, aunque menos ya que Shein vivirá otra jornada gigante de rebajas el lunes 1 de diciembre cuando se celebre el Ciber Monday.

¿Cuándo empieza el Black Friday en Temu en 2025?

En el caso de Temu, que como Shein ha llegado con fuerza en los últimos años y revolucionado las compras online, ha anunciado que su Black Friday oficial será el 28 de noviembre. Pero como ocurre con el anterior comercio, todo comenzará antes. De este modo, en los últimos días, Temu ya ha lanzado promociones anticipadas, las cuáles van a estar activas hasta el 1 de diciembre. Esto significa que si quieres aprovechar al máximo sus descuentos, lo mejor es que estés atento a sus anuncios y promociones, ya que los precios en algunos productos pueden bajar más del 50%. Además, en este tipo de campañas, suelen ofrecer productos en todas las categorías: tecnología, moda, hogar, belleza, es decir, todo lo que te puedas imaginar.

Lo interesante es que, al extender las promociones durante casi dos semanas, Temu da la opción de comprar con calma, comparando precios y sin tener que correr en el último momento. Algo bueno si eres de los que prefiere planear y buscar las mejores ofertas. Y más si tenemos en cuenta que también como Shein, a partir del 1 de diciembre celebrará el Ciber Monday, cuyas ofertas extenderá a lo largo de toda la semana.

El Black Friday de Amazon, el más extendido de todos

Y en el caso de Amazon, podemos esperar su ya famosa Semana del Black Friday que comienza mañana mismo 20 de noviembre y que se extenderá hasta el 1 de diciembre, cuando cambie al Ciber Monday.

De este modo ya puedes acceder a millones de productos con descuentos que suelen rondar el 30%, aunque en algunos casos llegan a ser mucho más altos. De hecho, antes de que empiece su semana especial ya puedes ver cosas con la etiqueta precio Black Friday para que puedas comenzar a comprar incluso antes, de modo que es mejor que aproveches y si ves algo que deseas comprar ya rebajado, será mejor que lo compres antes de que se agote.

Además, y por otro lado, es importante señalar que Amazon que hace millones de envíos durante estos días, ha ampliado sus políticas de devolución permitiendo devolver artículos hasta febrero de 2026 en muchos casos, lo que da más tranquilidad a la hora de comprar. La variedad de productos también es enorme: tecnología, electrodomésticos, ropa, juguetes, libros… prácticamente todo lo que puedas imaginar, con rebajas que hacen que valga la pena tirarse de cabeza a su Black Friday y hacer ahora sus compras navideñas.