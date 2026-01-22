Bankinter gana 1.090 millones en 2025 tras elevar su beneficio un 14,4%

Bankinter ha obtenido un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior, según ha informado este jueves el banco al publicar su cuenta de resultados trimestral.

En concreto, los ingresos totales de la entidad (margen bruto) fueron de 3.047 millones de euros, un 5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se contrajeron un 1,8%, hasta los 2.237 millones de euros.

