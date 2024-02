Varias plataformas y asociaciones de agricultores lideradas por Unión de Uniones han convocado una tractorada en Madrid este miércoles, 21 de febrero. Los organizadores aseguran a OKDIARIO que prevén que acudan entre 1.000 y 2.000 tractores. Esta manifestación se encuadra dentro de las protestas que el sector primario lleva a cabo por todo el territorio nacional. Los profesionales del campo reivindican numerosas mejoras que van desde la reducción de las cuotas que pagan a la Seguridad Social hasta la implementación de políticas que impidan que productos extranjeros compitan en desigualdad de condiciones dentro de la Unión Europea.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, asegura a este periódico que su organización prevé bloquear la capital de España con numerosos tractores y que el Gobierno no puede hacer nada para impedirlo: «Podrán poner pegas, podrán decir que no pasa por allí o por aquí… El problema es que está el volumen de tractores será tal que va a ser muy difícil que lo puedan tapar, por mucho que quieran».

Los agricultores en Madrid

El representante de los agricultores considera que el número de vehículos agrícolas que entrarán en Madrid es «una incógnita», pero prevé que se puede mover «entre los 1.000 y 2.000» tractores.

Además, el líder agrario revela que las autoridades les impiden «ir por autovía» en el camino hacia la capital. Sin embargo, un despiste administrativo puede permitir que los manifestantes tomen este tipo de carreteras en la entrada de la ciudad.

«En Madrid tenemos la posibilidad de entrar por autovía porque la Subdelegación de Gobierno no nos ha indicado que no se puede hacer. En estos momentos, esto ya no se puede cambiar porque la resolución es extemporánea, es decir, se considera que es definitiva», explica. Por tanto, Los tractores avanzarán «por carreteras comarcales o nacionales hasta Madrid» y, después, entrarán por autovía.

Las expectativas de Cortés son altas. El dirigente de Unión de Uniones explica que los tractores comenzarán a salir este lunes por la mañana de diferentes lugares de España. Los más alejados, como aquellos que se encuentran en la provincia de León, pasarán dos días circulando por carretera hacia Madrid. Otros, en cambio, saldrán un día antes, el 20 de febrero.

Es decir, Unión de Uniones pronostica una alta participación en la manifestación de Madrid con agricultores provenientes de toda España: «Estés donde estés, nos verás». La segunda organización agraria más numerosa de España prepara esta protesta de la mano de otras plataformas.

En concreto, el delegado afirma que han existido «acercamientos» con todas las organizaciones. «La fuerza es importante, pero con control. La fuerza sin control puede hacer más daño. Estamos negociando en cada sitio de una manera distinta, porque cada plataforma es distinta», defiende el representante.

«Estamos intentando decir: Oye, vamos a dejar de hacer el tonto y vamos a intentar coordinarnos un poquito más. Por parte de la Unión no hay ningún problema. Nunca hemos puesto ningún problema», sentencia.

Esta no será la primera vez que los manifestantes intentan entrar en la capital con sus tractores. La primera semana de febrero, varias plataformas independientes trataron de bloquear Madrid, pero no fueron capaces de acceder a la ciudad.

De hecho, la Guardia Civil recibió la orden de identificar a todos los agricultores que intentaran llevar su protesta a Madrid. El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska dispuso un gran operativo con el único objetivo de evitar cualquier amago de protesta agraria en las carreteras, centros logísticos o grandes núcleos urbanos de la Comunidad de Madrid.

Durante el desarrollo de las primeras movilizaciones, los agricultores se encontraron con el obstáculo de sortear a la Guardia Civil que controla las carreteras. Los participantes no fueron capaces de sobrepasar esta barrera. Sin embargo, el Ministerio del Interior estaba preparado para impedir su entrada en la capital con un gran número de antidisturbios.

En esta ocasión, el líder de Unión de Uniones considera que los tractores serán tan numerosos que Grande-Marlaska no podrá impedir su paso. Además, los tractores se dividirán y tratarán de acceder a la urbe a través de varias vías, algo que dificulta enormemente la intervención policial.

«Tenemos derecho a entrar», defiende Cortés. Además, el representante asegura que las autoridades «tienen la orden de poner pegas», pero eso no desanima a los manifestantes.