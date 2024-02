Luis Cortés, coordinador estatal de la asociación de agricultores españoles Unión de Uniones, asegura a OKDIARIO que España puede sufrir desabastecimiento alimentario a causa de las protestas agrarias. En una entrevista concedida a este periódico a menos de 24 horas del inicio de las manifestaciones, el representante del sector primario advierte que los tractores colapsarán Madrid el próximo 21 de febrero. Además, el delegado asegura que estas protestas serán «el pistoletazo de salida» de muchas más si el Gobierno no atiende a sus reclamaciones.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió la semana pasada con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Sin embargo, el dirigente no convocó a las negociaciones a Unión de Uniones pese a ser la segunda organización sectorial con mayor representación en España.

Pregunta: ¿Por qué Planas no se quiere reunir con ustedes?

Respuesta: No somos cómodos. El ministro se reúne con las otras tres organizaciones agrarias en base a los resultados electorales de la década de los 90. Unión de Uniones, en la elecciones que se están desarrollando en la actualidad en España, es la segunda organización detrás de Asaja y muy lejos de COAG y UPA. En cambio, no somos cómodos y tampoco nos dan subvenciones, por lo que (el ministro) no tiene capacidad de presionarnos.

Por tanto, Planas no quiere diálogo con Unión de Uniones y se siente mucho más cómodo, tranquilo y a gusto con las otras tres asociaciones porque casi nunca le suelen llevar la contraria.

P: ¿Puede haber desabastecimiento por las protestas de los agricultores?

R: Es probable. Las manifestaciones van en aumento. Este martes va a ser un día importantísimo, con muchas manifestaciones espontáneas, a las que hay que añadir las que hacen el resto de organizaciones. Sí, como ya se ha anunciado, una plataforma de transportistas se une a las movilizaciones, es muy probable que pueda haber peligro de abastecimiento en algunos lineales.

Luis Cortés: «Las subidas salariales consiguen que la Administración recaude más»

P: ¿Exigen reformas en el ámbito laboral?

R: El Ministerio dice que estamos en un libre mercado que no puede intervenir en el precio. Sin embargo, través del Real Decreto, se nos imponen subidas salariales con el falso objetivo de que los trabajadores ganen más, pero lo que consiguen es que la Administración recaude más.

Un 30% de la subida (salarial) va a impuestos que van a engrosar las arcas del Gobierno. Por tanto, cuando nos dicen que esta subida es solidaria con los trabajadores, no es verdad. Esta subida es solidaria con los trabajadores y con su bolsillo.

Si usted me descontase a mí la subida que le da a los trabajadores de los gastos sociales que tengo, yo sería capaz de pagar más a los obreros y al mismo tiempo sería competitivo. Sin embargo, lo que usted hace es con un afán de rapiña, de recaudación, que hace que el obrero no pueda ganar más porque, sencillamente, no puedo contratarle.

El problema que tenemos ahora mismo del precio del aceite no va a ser exclusivo de este producto, sino que como sigan adelante las iniciativas como el impuesto al plástico, a la alimentación o la eliminación de la ayuda a los combustibles fósiles, al final va a ser imposible tener una alimentación de calidad en este país. Va a ser imposible porque los consumidores sencillamente no van a poder pagarla. Alimentarse en España va a ser un lujo de los más pudientes.

Luis Cortés: «Va a ser imposible moverse por Madrid el día 21 de febrero»

P: ¿Hasta dónde van a llegar los agricultores? ¿Van a luchar hasta el final?

R: Nosotros el 5 de julio convocamos una manifestación en Madrid para protestar contra el ministro por la falta de ayudas por sequías y la falta de sensibilidad del Ministerio. Ahora, el día 21 de febrero va a ser imposible moverse por Madrid. El día 20 va a ser imposible moverse por las carreteras, porque los tractores estarán yendo hacia Madrid.

Esto es un aviso. No puede ser que, después de todas las movilizaciones que hemos tenido, la respuesta sea exclusivamente que la Comisión Europea vaya a quitar el 4% de barbecho. Es una insignificancia que no va a arreglar nada. O el ministro Planas se deja de demagogia como el viernes (como decir que fue el Gobierno el que más ayudas ha dado) y de verdad empieza a atajar los problemas que tenemos, o el día 21 de febrero no será el último día, si no el pistoletazo de salida hasta que se arreglen los problemas o el presidente vea que este ministro es incapaz de resolver los problemas del campo.