Los agricultores exigirán a Luis Planas que transmita al resto del Gobierno la necesidad de una rebaja de la cuota de la Seguridad Social o un descenso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según han explicado los representantes de las asociaciones a OKDIARIO. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a las principales asociaciones del sector agrario a una reunión urgente este viernes, 2 de febrero.

«Si no hay rebaja (de la cuota) y hay una subida del salario, el coste (laboral) se vuelve muy importante, sobre todo para los que tenemos contrataciones», asegura a este periódico Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

COAG es una de las organizaciones convocadas por el ministro Planas. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) le acompañarán este viernes.

«Con la última subida (del SMI), la parte laboral supone un incremento de los costes de producción», asegura Padilla. El agricultor defiende que, por lo menos, el Gobierno debería poner en marcha una «rebaja teniendo en cuenta las peculiaridades» del sector.

«Los costes de producción no son los que había en el año 2022», explica el representante. «La guerra de Ucrania y la especulación», entre otras cuestiones como «las restricciones y la sequía», han provocado que el sector se encuentre en una situación límite, según el secretario general de Coag.

Otras reivindicaciones

Por ello, los agricultores también exigirán que se aplique y se dote de recursos a «la Ley de la cadena alimentaria para que los precios de los productos no estén por debajo de los costos de producción», asegura. «Si no es así, tendremos un instrumento que no se utilizará de forma adecuada y que no servirá».

El objetivo de esta normativa es «mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa», según el ministerio.

Sin embargo, y pese a las intenciones de la ley, el sector agrario considera que no se está traduciendo en una mejora de las condiciones de los ganaderos o de la cadena alimentaria. «Creemos que se debe de actuar más de oficio y seguramente necesita de más infraestructura», expone Padilla.

Además, el sector pide «una reestructuración en el modelo de contratación», o la mejora de «los seguros, sobre todo porque el último año estuvo repleto de adversidades climatológicas, de sequía, de inundaciones…», afirma el agricultor.

Manifestaciones del sector agrícola

El ministro Planas ha convocado esta reunión para tratar de evitar una escalada de manifestaciones y protestas de agricultores similares a las vistas en Francia en las últimas semanas.

Con todo, las asociaciones mantienen convocada una tractorada el 8 de febrero en Salamanca a las 9:00 horas Por su parte, la organización de agricultores y ganaderos Unión de Uniones sacará vehículos agrícolas en Madrid el próximo 21 de febrero.

«Unión de Uniones sigue con la preparación de la tractorada que partiendo en los días previos de diversos puntos de España, desembocará en Madrid el próximo día 21 de febrero con una manifestación y concentración de tractores frente a las puertas del Ministerio de Agricultura», han asegurado a través de un comunicado.

La organización se reunió este martes con el secretario general del Ministerio. Sin embargo, la negociación no ha resultado en ningún acuerdo y ha provocado que se convoquen «concentraciones en tres puertos de entradas de mercancías: el día 7 de febrero en el puerto de Castellón y el día 13 de febrero en los puertos de Tarragona y Santander», según la asociación.

«Hemos encontrado por parte del Ministerio satisfacción sobre como ha funcionado la PAC de este primer año y buenas palabras, pero no respuesta a la crisis que atraviesa el sector», señalan, «y mantenemos la movilización porque nos siguen sobrando los motivos».

Las protestas del sector están siendo presentes en varios países. Por ejemplo, el pasado jueves por la tarde los agricultores franceses atacaron a camioneros españoles, desvalijando sus productos. La prensa local francesa informó de estos ataques, sobre todo al sur de la ciudad de Montélimar. En esta zona, cientos de vehículos bloquearon dos vías y desparramaron cargas de estiércoles, paja, escombros y neumáticos.

En España, los agricultores esperarán a reunirse con Planas antes de desconvocar manifestaciones. «Vamos a ver qué disposición hay por parte del ministerio ante estas reivindicaciones», explica Padilla.