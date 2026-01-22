Adiós a los bares de siempre: la UE prohíbe esto en 2026 y no podrás pedirlo nunca más

La Unión Europea ha activado un cambio que afectará de lleno a la hostelería tal y como la conocemos. Bruselas ha fijado una fecha para retirar de los bares y restaurantes los sobres monodosis que se usan a diario, desde el azúcar hasta el kétchup o la mayonesa, siempre que el consumo se realice en sala. Es una medida que llevaba tiempo sobre la mesa y que ahora se concreta dentro de una estrategia más amplia para reducir residuos y revisar hábitos que ya no se consideran sostenibles.

El nuevo Reglamento europeo de envases introduce por primera vez una prohibición explícita y un calendario común para todos los Estados miembros. No se trata sólo de recortar plástico, sino de revisar prácticas muy extendidas en un sector que genera una enorme cantidad de desperdicios. Aun así, la UE ha planteado una implantación gradual, con excepciones y revisiones posteriores para evitar cambios bruscos en la actividad diaria de los negocios. En España, esta normativa convivirá con la regulación ya vigente, que incluye algunas vías de transición. Para el sector, el reto será adaptar sus procedimientos sin perjudicar el servicio y encontrar soluciones viables a medida que se acerque la fecha marcada por Bruselas.

La norma de la UE que lo cambia todo en los bares

El punto de partida es el Reglamento (UE) 2025/40, conocido como PPWR, que redefine el uso de envases en toda la cadena de consumo. Entre sus novedades, incluye una prohibición expresa de los formatos monodosis definidos en el Anexo V, aplicable a partir de enero de 2030. El artículo 25.1 especifica que los sobres individuales de cualquier producto, desde condimentos hasta cosméticos,— deberán desaparecer cuando el consumo se realice en el propio local.

El calendario europeo prevé además una evaluación posterior en 2032, que permitirá medir el impacto ambiental y sanitario de la medida. Y fija también dos excepciones: comida para llevar y entornos sanitarios o asistenciales, donde el uso de monodosis seguirá permitido por motivos de higiene o seguridad.

En el caso de los sobres de azúcar o sal en papel, la normativa no impone restricciones, ya que su composición no entra dentro de los materiales afectados por la prohibición.

¿Qué ocurre en España? Hay margen, pero no para todo

A nivel estatal, la Ley 7/2022 introduce un matiz importante que suaviza el cambio. El texto permite continuar usando envases monodosis si están fabricados con plástico compostable certificado, siempre que cumplan criterios estrictos de biodegradación y tratamiento final. Esto proporciona una especie de vía de transición para bares y restaurantes que aún no tengan alternativas listas.

No es una solución definitiva ni universal ya que exige certificaciones, control de residuos y un coste mayor respecto a los sobres tradicionales. Pero evita un apagón repentino del formato mientras se desarrollan sistemas de dispensación y envases reutilizables que puedan asumir ese papel.

Cómo afectará a hoteles, bares y restaurantes

La retirada de las monodosis provocará cambios visibles en distintos puntos del servicio:

Hoteles : Los clásicos minibotes de champú o gel desaparecerán en favor de dispensadores recargables fijados en pared . Muchas cadenas ya han hecho esta transición por razones ambientales y de coste.

: Los clásicos . Muchas cadenas ya han hecho esta transición por razones ambientales y de coste. Restaurantes y cafeterías: En el caso de los restaurantes y cafeterías, la desaparición de las monodosis obligará a replantear la forma en la que se sirven los básicos del día a día. El azúcar, las mermeladas o las salsas pasarán a ofrecerse en tarros comunes, dispensadores higiénicos o envases pensados para reutilizarse, algo que exigirá un mayor control de la higiene y de las cantidades sin que el servicio se haga más lento.

En el servicio en sala también habrá cambios. Los utensilios de un sólo uso quedarán limitados a situaciones muy concretas, y en algunos negocios se permitirá que el cliente lleve su propio recipiente siempre que se garantice la seguridad alimentaria. Son ajustes que requieren inversión y cierta formación interna, pero que muchos consideran asumibles en un momento en el que la sostenibilidad tiene un peso creciente en la percepción del cliente.

Un precedente que marcó el camino

La hostelería ya vivió un cambio similar con la introducción de las aceiteras irrellenables en 2014. La polémica inicial fue intensa, pero la norma acabó flexibilizándose y dejando espacio para aliños en vinagreras siempre que incorporaran un ingrediente distintivo.

Ese episodio dejó una idea clara: las normas europeas no siempre encajan de inmediato en la realidad del día a día, y la transición suele resolverse mediante excepciones técnicas, creatividad empresarial y diálogo entre administración y sector.

Qué dice la hostelería sobre la prohibición

Las reacciones son variadas. Algunos hosteleros critican la medida recordando que las monodosis se impulsaron durante años como opción más higiénica, especialmente tras la pandemia. Otros consideran que una prohibición total puede ser contraproducente y apuestan por reciclaje y materiales compostables en lugar de eliminar el formato por completo.

Lo que sí comparten muchos es la sensación de que una parte del esfuerzo recae de nuevo sobre bares y restaurantes, cuando buena parte del problema se origina en la producción y los envases que se ponen en el mercado. Aun así, todos tendrán que adaptarse antes de 2030.