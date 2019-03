En el Real Madrid, la vuelta de Zidane sigue siendo el objetivo número uno, pero el francés no quiere hacerse cargo del equipo ahora sino esperar hasta junio. El galo es el favorito para volver al banquillo blanco por encima de José Mourinho, que también está sin equipo y disponible.

Solari está sentenciado. El domingo se sentará en el banquillo de Zorrilla y dirigirá al Real Madrid ante el Valladolid, pero el argentino ha perdido el poco crédito que le quedaba. De hecho, va a dirigir el partido ante el conjunto pucelano porque la cúpula todavía no tiene sustituto. Si hubieran encontrado un técnico que les convenciera durante estos días y hubiesen llegado a un acuerdo, Solari estaría ya de patitas en la calle.

El objetivo número uno sigue siendo Zinedine Zidane, algo que Eduardo Inda ya adelantó el lunes en El Chiringuito. El francés demostró en su etapa en el banquillo blanco que es un gestor de grupos excelente. Saber manejar un vestuario como el del Real Madrid no es tarea sencilla, y Zizou lo consiguió. No le tiembla el pulso a la hora de hacer las alineaciones, pero sabe mentalizar a todos los futbolistas para que rindan al cien por cien y den el máximo por el equipo. Por otro lado, el Real Madrid ganó con él tres Champions, una Liga, tres Mundiales de Clubes… El galo es el favorito, pero Zidane no quiere hacerse cargo del equipo en estos momentos, prefiere esperar.

El técnico sigue al Real Madrid, como no podía ser de otra manera, y es consciente de que las crisis actual es grave y viene de lejos. De hecho, la predijo él mismo justo antes de abandonar el banquillo merengue. Por aquel entonces, el francés ya decía que el equipo necesitaba cambios para seguir ganando, y a la larga se ha demostrado. Pero Zizou prefiere que acabe la temporada y luego tomar una decisión. Y es que tiene varios grandes más de Europa llamando a su puerta: Juventus, Chelsea, Bayern, PSG, United…

En esas, entra en escena el nombre de José Mourinho, que también está sin equipo tras ser destituido por el Manchester United meses atrás. El portugués se ha dejado querer públicamente ya en varias ocasiones y en Concha Espina siempre le han tenido estima tras su paso por el Real Madrid. El luso no se anda con medias tintas. Si ficha por el Real Madrid hará una limpia en verano y probablemente se enfrente a pesos pesados, no le tiembla el pulso.