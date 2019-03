El medio británico 'The Telegraph' da un 100% de posibilidades a José Mourinho para que sea el futuro entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

“Mourinho volverá al Real Madrid al 100%”, así de contundente se mostró en su edición digital el prestigioso The Telegraph británico. Sin ningún pero, sin ninguna duda, el medio inglés da por seguro el regreso de The Special One al conjunto blanco a partir de la próxima temporada tras la bochornosa última semana que ha vivido el equipo con Santiago Solari a los mandos de la plantilla, cayendo eliminado de Copa del Rey y lejos de LaLiga por el Barça, y la humillante derrota ante el Ajax de Ámsterdam en la Champions League.

Era evidente que el ciclo de Santiago Solari tocaría a su fin al término de esta temporada. En el seno del club blanco se estaban moviendo en el mercado buscando la opción más apropiada para la nueva era que iba a comenzar en pocos meses, a partir de junio, de cara al próximo curso. No son pocos los candidatos al trono merengue, que si Zinedine Zidane, que si Massimiliano Allegri , que si Antonio Conte, que si Mauricio Pochettino… pero desde el rotativo británico no dan ninguna oportunidad a estos, todas recaen en el técnico portugués, ahora en el paro.

De hecho las casas de apuestas también conceden gran parte de ese crédito a José Mourinho. Que el portugués sea el próximo entrenador del Real Madrid se paga a 1.72 en las casas de apuestas tras el varapalo europeo, muy lejos de cualquier otra alternativa. Además, en los últimos días el propio Mou fue el que dejó las puertas abiertas a esta posibilidad, con declaraciones que han dado la vuelta al mundo.

En el Real Madrid tiene fe en José Mourinho, a Florentino Pérez, pese a lo convulso de su etapa anterior, le encaja el portugués en su nuevo proyecto y no le tiene para nada descartado como el dirigible para el cargo. De hecho está en puestos de podio como candidato. Su mano dura y su capacidad de gestión para un nuevo proyecto gustan en Concha Espina y es por ello que la posibilidad cobra más fuerza que nunca.