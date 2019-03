Mourinho ya piensa en blanco: “No tendría ningún problema en volver, el Madrid me hizo mejor entrenador y mejor persona”

Mourinho se ha vuelto a dejar querer por el Real Madrid en declaraciones a Deportes Cuatro. El luso es el principal candidato para sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada y abre las puertas de su regreso: "No tendría ningún problema en volver, el Real Madrid me hizo mejor entrenador y mejor persona"

José Mourinho se sigue dejando querer por el Real Madrid. Tras hacerlo en una entrevista en beIN Sports, ahora ha sido en Deportes Cuatro donde el entrenador portugués ha vuelto a mandar un guiño al conjunto madridista. Tras ser cuestionado por la posibilidad de volver a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu a partir de la próxima semana, el de Setúbal dijo que “qué quieres que te diga… Rumores son rumores“. Pero tras la insistencia del periodista, el técnico fue más claro.

“No tendría problema de regresar al Madrid, Oporto, Chelsea, Inter… a cualquier equipo en el que he entrenado. Es un sentimiento bueno si alguien te quiere cuando ya has estado allí, pero he de decir que el único equipo que me pidió volver después de haber estado en una etapa anterior fue el Chelsea, nadie más”, comentó.

“Tengo un recuerdo fantástico en la globalidad. Trabajar en el Real Madrid es una experiencia única y diferente al resto de equipos en los que he estado. Hicimos cosas fantásticas, ganamos una Liga de modo único… También tuvimos malos momentos, cometí errores, pero después de la experiencia de haber entrenado al Real Madrid he mejorado mucho como entrenador y como persona”, añadió tras ser preguntado sobre su etapa en la capital de España.

Eduardo Inda, directo de OKDIARIO, ya desveló en El Chiringuito de Jugones que “el Real Madrid ha tanteado de forma indirecta el fichaje de Mourinho, que ganaría 18 millones netos por temporada. Lo único es que el técnico portugués ha puesto dos condiciones: hacer una limpia en la plantilla y tener plenos poderes para hacer lo que le venga en gana en la parcela deportiva”. “Mourinho estaría como loco por volver”, añadió el periodista, que confirmó que, además de en el técnico portugués, “en el Madrid se piensa en Pochettino y en Allegri, en pocos nombres más”.