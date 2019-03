Mourinho, Pochettino, Zidane y Allegri son los principales candidatos para ocupar el banquillo del Real Madrid la próxima temporada

El martes, sobre las 22:30, el Real Madrid comenzaba a pensar en la temporada 2019-2020. El gol de falta Schöne echaba el cierre a una campaña que se ha llevado por delante el mejor ciclo de la era moderna del conjunto blanco. Cuatro Champions en cinco años, lo nunca visto. Un lustro de gloria que finalizaba en siete días. Esos que han transcurrido desde el 0-3 que el Barcelona conseguía en Chamartín en las semifinales de la Copa del Rey hasta que un Ajax con mucho que ganar y casi nada que perder sacaba los colores al 13 veces campeón de Europa. Desde ese momento, la cúpula entendía que había que empezar a trabajar en el futuro, ya que el presente es desalentador. Y lo primero que hay que elegir es un entrenador con ganas de comenzar un proyecto nuevo.

Mourinho, Allegri, Zidane y Pochettino son los aspirantes a la reconstrucción del Real Madrid, aunque el portugués es el gran favorito para volverse a sentar en el banquillo del Santiago Bernabéu y repetir lo que ya tuvo que hacer en 2010 cuando llegó a un Madrid en decadencia. En sus tres años de rock and roll los blancos recuperaron un gen ganador perdido y el madridismo volvió a resurgir. Eso sí, también se sufrió un gran desgaste que terminó con el vestuario muy dividido.

“Yo cometí errores y he mejorado mucho como entrenador y como persona después de esa experiencia“, aseguraba recientemente un Mourinho que no desaprovecha la oportunidad de dejarse querer. OKDIARIO ya desveló que el Real Madrid ha tanteado su fichaje de forma indirecta y ya sabría las dos condiciones que el técnico portugués pedirá si termina fichando: hacer una limpia en la plantilla y tener plenos poderes para hacer lo que le venga en gana en la parcela deportiva. Además, pretende cobrar una cantidad cercana a los 18 millones de euros por temporada.

Lo que hace dudar al Real Madrid sobre la vuelta de Mourinho es que el cuerpo técnico que tuvo en un pasado se le ha ido. El de Setúbal ya no trabaja con la gran mayoría de los que eran sus escuderos, aunque para ello desde el Bernabéu ya se piensa en varios candidatos que podrían ayudarle. Xabi Alonso, como segundo entrenador, es la opción que más gusta.

Pochettino y Allegri, otros candidatos

Los otros candidatos son Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri. El actual entrenador del Tottenham acaba de lograr la clasificación para los cuartos de final de la Champions. En el Madrid siempre ha gustado por su fútbol y su antibarcelonismo, aunque es cierto que su palmarés carece de grandes títulos.

Por otro lado, Allegri gustó mucho el pasado verano, tras la marcha de Zidane, y sigue estando entre los candidatos. Podría llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con la Juve si se confirma la eliminación por parte del Atlético en la Champions. No obstante, también es cierto que un posible batacazo a manos de los rojiblancos podría despertar dudas sobre la valía de un técnico que no tiene problemas para ganar la Serie A con el mejor equipo, pero cuando sale al continente no termina de dar la talla.

Zidane, un sueño

El gran sueño de Florentino Pérez sería que Zidane volviese a coger las riendas del Real Madrid. El entrenador que fue capaz de llevar a los blancos a ganar tres Champions seguidas podría ser el hombre perfecto para resucitar a un grupo de jugadores que están en un muy mal momento. El día después de la eliminación contra el Ajax, desde la entidad blanca son cada vez más optimistas con un posible regreso del francés.

Como contó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, Zidane acudió al estadio para ver el Clásico de Liga. Zizou estuvo en el lugar de honor del coliseo blanco, un sitio que le es muy ajeno. El triple campeón de Europa no suele dejarse ver en el coliseo madridista, pero en esta ocasión no pudo resistirse a disfrutar un duelo entre Real Madrid y Barcelona.