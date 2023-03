Xavi Hernández compareció en rueda de prensa este viernes antes de que el Barcelona visite al Elche en el Martínez Valero este sábado a partir de las 21:00 en la jornada 27 de la Liga Santander. El técnico catalán habló de los lesionados, de Leo Messi, de Araújo o incluso de la reciente polémica con Ansu Fati.

Elche

«Nosotros en primer lugar no pensamos en el siguiente partido, simplemente enfocados en mañana. Es difícil analizar a un equipo con un entrenador nuevo. He intentado analizar a Becacheche. Ellos sacarán el orgullo, el amor propio, es una motivación extra para ellos. Quizás es un partido trampa, ellos extramotivados, nosotros podemos pensar que está hecho. De los últimos siete ha ganado dos el Elche y ha competido bien».

Messi

«Creo que no es momento de hablar del retorno de Messi. Con Leo hablo a menudo, tengo amistad, pero no es el momento. Ni por su bien ni por el del club. Es un tema que se está tratando, tengo mucho contacto con él. Pero de aquí a que se pueda hacer hay un mundo. Pero ojalá podamos verlo de nuevo aquí, yo sería el primero que me alegraría. Es el mejor jugador de la historia y del club, pero vaya, no es el momento. Estamos a un mes de poder ganar dos títulos y toca centrarnos. No toca lo de Leo».

Más de Messi

«No me he movido para que vuelva Messi. No depende de mí, depende mucho más de lo que quiera hacer Leo. Lo ha hecho todo en el fútbol, lo ha ganado todo, depende de su felicidad. Si él tiene la voluntad de volver lo tiene que valorar. Tengo una gran relación y si tiene la decisión de que quiere volver lo escucharemos y encantados».

Fichajes

«No hemos hablado del año que viene con la junta. Estamos a un paso de ganar títulos y me habláis de fichajes del año que viene. Sois especialistas en cambiar de tema. El miércoles podemos pasar a la final de Copa. Está todo por ganar, a veces no os entiendo. Todo el año hostias como panes por ganar títulos y ahora que estamos a un paso hablamos de futbolistas de la temporada que viene. Centrémonos en Elche».

Ansu Fati

«He hablado con Ansu. Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Está bien y entrena bien. No le doy importancia a las declaraciones del padre y lo entiendo perfectamente. He vivido situaciones parecidas. Sufre por su hijo. Y él está entrenando muy bien y concentrado en lo que tiene que hacer. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe. Esto ha pasado toda la vida. Es normal, nos podemos equivocar. Soy el primero que me equivoco 200 veces. Te equivocas, pides perdón y disculpas. Lo importante es cómo esté Ansu y él está bien».

Competencia para Ansu

«Hay competencia, esto es el Barça. Lo saben los jugadores. Si no jugara Lewandowski me preguntaríais por él. El jugador debe entender que en el fútbol moderno hay cinco cambios. Hay sistemas y dibujos. Se puede cambiar una situación o el guión de un partido. Ya pedí paciencia, no solo para Ansu, sino en general. Tiene 20 años».

Gavi

«Eso de la campaña no tengo constancia. Veo a un Gavi que cuando está aquí, está feliz, que es extraordinario, que le pone pasión, garra y coraje. Una actitud que no debe cambiar. Imagino que el problema es que es jugador del Barça, si fuera de otro equipo sería una virtud. Tiene una carrera por delante extraordinaria. Es uno de los mejores de España y del mundo sin duda».

Lesionados

«Tenemos bastantes futbolistas con malas sensaciones, pero faltan días. Intentaremos recuperar al máximo número de efectivos. Pedri y Dembélé depende de sus sensaciones. De Christensen y De Jong también».

Araújo

«Depende de las sensaciones. Hablamos con los jugadores, es el primer día hoy que trabaja con el equipo. Tiene un compromiso máximo con club y selección. Mañana hablaremos con él y con otros con molestias y veremos».

Liga

«Ha habido momentos. Todavía no hay nada hecho. Hay que mantener la ventaja en Liga. Han habido puntos de inflexión importantes como la derrota en el Bernabéu que nos hizo más equipo. La victoria en Pamplona con 10 sufriendo. Hemos sacado muchos partidos con sufrimiento y eso nos hace crecer. Ganar el otro día al Madrid con las bajas fue importante».

Falta de gol

«No me preocupa la falta de gol. Estamos bien. Quizás generar algo más en ataque, ser más profundos, atrevernos más, buscar a Rober. Sobre todo mejorar más en ataque. Con el ‘9’».

Eric García de pivote

«Hace tiempo que pienso en la opción de Eric como pivote y lo hemos hablado con él. Se adapta perfectamente. Es un símil con lo que pasó con Rafa Márquez. Tiene buen pie, divide, es agresivo, gana duelos. Se puede adaptar perfectamente».