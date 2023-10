Unai Simón: «España tiene un futuro y un presente muy grande»

Unai Simón fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá en Oslo a Noruega y España. El combinado nacional llega a esta cita tras haber hecho los deberes frente a Escocia en Sevilla. Ganar permitiría a los de Luis de la Fuente asegurarse su presencia en la Eurocopa de Alemania.

«Todo lo que sabemos de Haaland ya lo hemos visto. No me he enfrentado nunca a él, pero hay que tratarle como a todos los delanteros e intentar contrarrestarle con nuestras armas», comenzó el portero de la selección española.

«Es muy determinante dentro del área. Cualquier balón que toca es posibilidad de gol. Es un rematador nato y tendremos que intentar que esté lo más lejos del área posible y cuando esté dentro del área que no toco la pelota», continuó.

«Me veo con confianza, pero al igual que Kepa o Raya. Los tres estamos para competir. Los tres podemos afrontar el partido y tenemos la confianza del entrenador. Es lo que intentamos demostrar», explicó Unai Simón.

«¿Qué le voy a decir a Nico? Me encantaría que siguiese, pero es su vida. Le veo muy bien. Si la renovación es lo mejor para él, pues renovará. Estoy muy contento de disfrutar de su juego en el Athletic y en la selección española», dijo sobre su compañero.

Unai Simón y las innovaciones de Tebas

«Qué más da lo que a mí no me gusta en el fútbol profesional si se van a seguir haciendo las cosas. Se puede generar más dinero, pero yo pondría el límite en algunas cosas. Somos unos mandados y si dicen que hay que meter cámaras, pues se meten. No me siento cómodo. Algún día se van a meter dentro del baño a ver lo qué hago. Habrá a gente que le interese», comentó sobre sus palabras sobre las cámaras que entran a los vestuarios en la Liga.

«Lo bueno que tiene noruega es que tienen jugadores con muchas características y un equipo muy completo. Si te paras a pensar no hemos entrenado nada. En la preparación no me cambia nada, son muy parecidas» explicó por cómo ha preparado este duelo respecto al de Escocia.

«Con Luis Enrique no estaba prohibido pegar un pelotazo. No creo que haya cambiado gran cosa. Se nos sigue pidiendo lo mismo. Hay que generar superioridad con los equipos que hacen un marcaje individual. Presionamos alto», comentó sobre cómo ha cambiado lo que le piden en la portería tras el adiós de Luis Enrique.

«La Liga de Naciones es el presente que tenemos. Es una selección de futuro porque algún jugador podría estar en las inferiores. Tiene un presente y un futuro muy grande. Podéis ver todos los jugadores que tenemos y como los veteranos ayudan a los jóvenes». Para finalizar, Unai Simón reconoció que sí preguntan a los jugadores que juegan en la Premier sobre Haaland.