Serbia – España, en directo hoy: partido de la UEFA Nations League en vivo

La selección española de fútbol masculino se enfrenta a Serbia en el Estadio Rajko Mitic, en Belgrado, en el partido que corresponde a la jornada 1 del grupo A4 de la UEFA Nations League. Los jugadores entrenados por Luis de la Fuente quieren seguir con el gran estado de forma y de juego imparable demostrado en la Eurocopa hace unos meses y el gran objetivo es sumar los tres primeros puntos en esta nueva edición de la Liga de las Naciones en la que defienden título. En la web de OKDIARIO te ofrecemos la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Serbia – España.

Serbia – España, en directo

A defender el título

Hay que recordar que en la última edición de la UEFA Nations League España cayó en el grupo A2 junto a Portugal, Suiza y República Checa. El combinado español logró ganar tres encuentros, empató dos y perdió uno, lo que no impidió que los de Luis de la Fuente avanzasen a la Final Four de la Liga de las Naciones. En semifinales consiguieron ganar 2-1 a Italia , avanzando a una final en la que se medirían a Croacia. La Selección no pasó del 0-0 y todo se decidía en una tanda de penaltis en la que Unai Simón y Dani Carvajal se convertían en los grandes protagonistas. Ahora, un año después comienza la defensa de este título y para ello intentarán imponerse a Serbia en Belgrado para sumar los tres primeros puntos en este grupo A4 en el que están con los serbios, con Dinamarca y, de nuevo, con Suiza.

Alineación probable de España contra Serbia

Para este choque Luis de la Fuente tiene bajas, como las de Unai Simón, Rodri o Álvaro Morata. David Raya jugaría en portería y la defensa parece ser clara para Carvajal, Le Normand, Laporte y Cucurella. Zubimendi actuaría en la medular junto a Fabián y Dani Olmo, mientras que en la línea más adelantada aparecerían Lamine Yamal, Nico Williams y el autor del gol de la Eurocopa: Mikel Oyarzabal.

Partidazo en Belgrado

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este vibrante Serbia – España que se disputa en Belgrado, en la casa del Estrella Roja. Los de Luis de la Fuente llegan a este choque como los vigente campeones de la UEFA Nations League y como los flamantes campeones de la Eurocopa 2024 de Alemania de hace unos meses.