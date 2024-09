¿Cómo funciona la Nations League?: formato, grupos y eliminatorias del torneo de la UEFA

Este jueves arranca la UEFA Nations League, también conocida como Liga de las Naciones, en la que España defiende título después del conseguido en verano de 2022 tras imponerse a Croacia en la final. El actual campeón de Europa entra en liza en la competición hoy en el duelo que se enfrentará a Serbia en Belgrado. Aquí te informamos sobre los grupos y nuevo formato de la competición organizada por la UEFA que entra en su cuarta edición.

El pasado año 2018, con el objetivo de echarle pimienta al parón de selecciones y acabar con la gran cantidad de amistosos que se jugaban al año, se sacó de la manga una nueva competición en la que participarían 55 selecciones de todo el continente y cuyo vencedor se decidiría en una final a cuatro en una ciudad europea. Esta competición que se creo fue la UEFA Nations League.

El formato de la UEFA Nations League es bien sencillo. Un total de 55 selecciones europeas están divididas en cuatro divisiones según el coeficiente y los ascensos y descensos que se han producido en los últimos años. Así que estás divisiones reciben el nombre de Liga A, Liga B, Liga C y Liga D. En la primera de estas están los mejores equipos del continente que están divididos en cuatro grupos de cuatro equipos.

Nuevo formato de la Nations League

En la edición 2024-2025 la UEFA Nations League estrena formato y los primeros clasificados de cada grupos ya no jugarán el playoffs de forma automática. En esta edición los primeros y segundos clasificados de cada uno de los grupos disputarán unos cuartos de final a ida y vuelta para sacar billete a la final a cuatro, que se disputará en la primera semana de junio de 2025.

En el resto de las Ligas los equipos con peor coeficiente UEFA también están divididos en varios grupos ascendiendo los que queden en primera posición y descendiendo los que queden últimos. Los cuartos clasificados de las Ligas A y B descienden automáticamente a las Ligas B y C, respectivamente. Los dos peores cuartos clasificados de la Liga C, por su parte, descienden a la Liga D.

Los cuatro primeros de grupo de las Ligas B y C, así como los dos primeros de grupo de la Liga D, ascienden automáticamente a las Ligas A, B y C, respectivamente. Los terceros clasificados de la Liga A y los segundos de la Liga B, así como los terceros de la Liga B y los segundos de la Liga C, jugarán una eliminatoria de ascenso/descenso a ida y vuelta.

Los grupos de la UEFA Nations League

En esta edición de la UEFA Nations League, participarán 16 equipos en las Ligas A, B y C además de seis en la Liga D.

Liga A

Grupo A1 : Croacia, Portugal, Polonia, Escocia.

: Croacia, Portugal, Polonia, Escocia. Grupo A2 : Italia, Bélgica, Francia, Israel.

: Italia, Bélgica, Francia, Israel. Grupo A3 : Países Bajos, Hungría, Alemania, Bosnia y Herzegovina.

: Países Bajos, Hungría, Alemania, Bosnia y Herzegovina. Grupo A4: España, Dinamarca, Suiza, Serbia.

Liga B

Grupo B1 : Chequia, Ucrania, Albania, Georgia.

: Chequia, Ucrania, Albania, Georgia. Grupo B2 : Inglaterra, Finlandia, Rep. de Irlanda, Grecia.

: Inglaterra, Finlandia, Rep. de Irlanda, Grecia. Grupo B3 : Austria, Noruega, Eslovenia, Kazajstán.

: Austria, Noruega, Eslovenia, Kazajstán. Grupo B4: Gales, Islandia, Montenegro, Turquía.

Liga C

Grupo C1 : Suecia, Azerbaiyán, Eslovaquia, Estonia.

: Suecia, Azerbaiyán, Eslovaquia, Estonia. Grupo C2 : Rumanía, Kosovo, Chipre, Lituania.

: Rumanía, Kosovo, Chipre, Lituania. Grupo C3 : Luxemburgo, Bulgaria, Irlanda del Norte, Bielorrusia.

: Luxemburgo, Bulgaria, Irlanda del Norte, Bielorrusia. Grupo C4: Armenia, Islas Feroe, Macedonia del Norte, Letonia.

Liga D

Grupo D1 : Lituania, San Marino, Liechtenstein.

: Lituania, San Marino, Liechtenstein. Grupo D2: Moldavia, Malta, Andorra.

Las fechas de la UEFA Nations League