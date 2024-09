De la Fuente: «España no es racista, es un ejemplo de convivencia e integración»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Serbia y España en Belgrado. El combinado nacional, que regresa tras haber ganado la Eurocopa, comienza su andadura en una nueva edición de la Liga de Naciones, donde la selección española defiende el título conquistado en junio de 2023 en Róterdam contra Croacia.

«España no es racista. Es un ejemplo de convivencia y de integración. Siempre hay unos pequeños indeseables. Es un ejemplo donde nos tenemos que mirar muchos países», comenzó Luis de la Fuente al ser preguntado por las palabras de Vinicius.

Sobre Pedri y Olmo dijo lo siguiente: «Pedri-Olmo, no psaa nada si juega o no juega, estando en el campo, o fuera de ellos, utilizarles en el plan de juego, de la mejor manera, aprovechar su gran talento, pueden jugar juntos y también por separado».

«Rodri está bien. Ha entrenado muy bien. Está en perfectas condiciones. Seguimos el plan establecido de trabajar. Si esta es porque puede participar. Veremos si participa todo el partido o un rato ante Suiza», aseguró.

De la Fuente también habló de los penaltis: «Tenemos otros lanzadores y estamos muy tranquilos. Normalmente, les decimos nosotros a los jugadores los que los tiran. Si uno no puede, si puede tirar otro, pero es algo consensuado que se toma con normalidad».

También habló de Lamine Yamal: «Está perfecto. Tenía unas molestias de un golpe. Había entrenado con normalidad, pero es muy joven. Para que se quedara más tranquilo ha ido a hacer unas pruebas. Ha salido todo negativo y está preparado para jugar mañana».

«No tengo ningún género de duda: este equipo es insaciable. Queremos seguir creciendo, tenemos mucho margen de mejora y creemos que lo mejor está por llegar. La gente está muy motivada. No sabemos qué puede suceder en un partido, pero para nada hay conformismo o falta de motivación. Queremos seguir ganando», dijo sobre el equipo.

«En mi mente, Carvajal y Rodrigo deberían ser dos de los candidatos por todo lo que han hecho. Lo tengo claro. Sobre mí, no sé si estoy o no, pero lo más importante es estar contento por el grupo de trabajo que tengo. Sin ellos no sería nada. Si llega ese reconocimiento estaría feliz porque sería muy compartido con ellos», explicó sobre el Balón de Oro y el premio a mejor entrenador.

De la Fuente también habló de Serbia: «Es una gran selección. Es un rival muy duro. Muchas cosas se dicen por tranquilizar. Agradezco los halagos, pero sabemos lo duro que será en un ambiente tan mítico como el de este estadio».

«Yo sigo haciendo las mismas cosas, sigo viviendo de la misma manera, pero el reconocimiento mediático ha crecido. El recibimiento en Madrid cuando ganamos la Eurocopa, ver a la gente feliz… eso me emocionó. Y, cómo no, el recibimiento en mi pueblo fue tremendamente emocionante. Ha sido un verano, a ese nivel, tremendamente sensible, emocionante y que me ha hecho muy feliz. He visto a mucha gente con el espíritu que yo demandaba, la gente está entregada a la Selección», explicó el seleccionador a la hora de ser preguntado sobre como le ha cambiado la vida tras ser campeón de Europa.

Por último, habló sobre cómo sorprenderá España a partir de ahora: «Queremos seguir mejorando, creciendo, incorporando nuevos jugadores y registros. Y queremos seguir siendo los mejores. Cada vez es diferente la competición, los rivales crecen mucho y jugar contra España es otra motivación. La única manera de crecer es seguir dando pasos hacia delante. Hay que seguir haciendo las cosas mucho mejor».