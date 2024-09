Así queda la clasificación del grupo de España en la UEFA Nations League 24-25

La selección española vuelve a la competición de máximo nivel en la UEFA Nations League, un torneo en el que, como en la Eurocopa, es la vigente campeona y defensora del título. Después de un verano intenso, los pupilos de Luis de la Fuente, con una plantilla de muy alto nivel, se enfrentan a Dinamarca, Serbia y Suiza en el Grupo 4 de la Liga A, la primera división de la Liga de las Naciones, que comienza en septiembre en unos meses en los que los parones de selecciones obligarán a ver a España y seguir los resultados de sus partidos.

El primer partido de España en la UEFA Nations League 2024-25 es en Belgrado y frente a un combinado como Serbia, capaz de lo mejor y de lo peor. El resultado del encuentro finalizó con empate, sin goles, para la selección española, que tendrá que reaccionar en la Liga de las Naciones 2024-25.

Después del partido ante Serbia correspondiente a la jornada 1, que sirve de estreno en la Liga de las Naciones, la selección española tiene compromisos próximos frente a Suiza, también como visitante y como parte del primer parón de selecciones, y posteriormente ante Dinamarca, otro combinado complicado dentro de un grupo en el que si bien España es clara favorita al no haber ningún equipo rival del primerísimo nivel, el equipo español no podrá descuidarse si no quiere meterse en un lío en un grupo que debe ganar si quiere seguir optando a revalidar el título en la UEFA Nations League.

Clasificación del grupo de España en la UEFA Nations League

España empieza su andadura en la UEFA Nations League con un empate ante Serbia que si bien no es el resultado deseado, no es del todo malo, teniendo en cuenta que se trata de una salida de alta complicación y ante un equipo que puede poner en apuros a las otras dos rivales del grupo. Por su parte, en el otro partido de la Jornada 1 en el Grupo A4 de la Liga de las Naciones, Dinamarca se impuso por la mínima a Suiza y lidera el grupo.

Dinamarca: 3 puntos España: 1 punto Serbia: 1 punto Suiza: 0 puntos

Resultados de la UEFA Nations League 2024-25

En lo que respecta a España, su favoritismo en el Grupo A4 de la Liga de las Naciones 2024-25 no se traduce en victoria en la primera jornada. Un empate coloca al combinado nacional con un punto, igualada con su rival, Serbia, y por delante de Suiza, que cedió 2-0 ante Dinamarca.