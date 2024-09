Suiza – España, en directo hoy: partido de la UEFA Nations League 2024-2025 en vivo

La selección española se enfrenta a Suiza en el Stade de Genève en el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Ambos conjuntos buscarán los tres puntos en este choque que promete tener de todo, ya que un punto les sabría a poco después de lo ocurrido en la primera fecha de esta edición de la Liga de las Naciones. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este emocionante Suiza – España.

Suiza – España

Toca levantarse

La selección española de fútbol masculino no arrancó con buen pie esta edición de la UEFA Nations League. El combinado que dirige Luis de la Fuente no pasó del 0-0 frente a Serbia en Belgrado el pasado jueves. Los serbios montaron un muro en el Pequeño Maracaná y ni Lamine Yamal ni Nico Williams fueron capaces de superarlo. El hombre del partido fue, sin duda, el ex del Mallorca Rajkovic, que fue capaz de mantener su portería a cero y dejar que España sólo se llevase un puntito de este choque. Ahora los vigentes campeones de la Liga de las Naciones y de la Eurocopa tienen la oportunidad perfecta para levantarse tras ese pinchazo y lograr sacar un triunfo ante una Suiza que perdió en su debut frente a Dinamarca. Los helvéticos no podrán contar con dos de sus mejores jugadores como Granit Xhaka y Elvedi, ya que fueron expulsados ante los daneses.

El virus FIFA

Uno de los temas de conversación estos días ha sido el famoso virus FIFA. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que las selecciones también son víctimas del calendario y tendremos que esperar a ver cómo transcurre el choque para saber si hay que lamentar o no alguna lesión en el combinado nacional antes de que los futbolistas regresen con sus clubes.

Partidazo

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Suiza – España que corresponde a la jornada 2 de la UEFA Nations League. Ambos conjuntos cayeron en el grupo A4 junto a Serbia y Dinamarca y tras la primera fecha de esta nueva edición de la Liga de las Naciones les toca verse las caras en el Stade de Genève, donde esperan poder ofrecer un gran partido y regalarle los tres puntos a sus aficionados.