Laporte: «Son muchos partidos, pero queremos estar aquí peleando por todo»

Aymeric Laporte habló antes del duelo que medirá a España en Suiza. La selección se enfrentará al combinado helvético en la segunda jornada de la Liga de Naciones, tras empatar ante Serbia. El central habló sobre la carga de partidos, señalando que, pese a la carga de partidos, quieren «estar» en todas las listas de Luis de la Fuente, «peleando por todo».

El futbolista fue preguntado sobre su temporada en Arabia Saudí y si la Eurocopa le ha servido para reivindicarse, a pesar de estar en una liga menor –entre comillas– como es la saudí: «Siempre ganar un trofeo como es la Eurocopa te reivindica como jugador. Me vino muy bien. A lo largo del tiempo, con todos los partidos que llevo en la selección, no he dado demasiados motivos para que se pueda dudar de mí. Estoy muy contento de lo que hemos logrado y a nivel individual también. El juego que he mostrado a través de los años… Sí que me ha venido bien».

Francés pero nacionalizado español, Laporte ha sido uno de los fijos en los últimos años con la selección. Por ello, le han preguntado sobre su peso dentro del vestuario: «Me siento como un jugador importante, como muchos dentro del equipo. El míster nos demuestra que todos somos capaces de todo. No hay ni suplentes ni titulares. Me siente un privilegiado. Teniendo más minutos, me siento una pieza importante. Hay que seguir y espero que por mucho tiempo».

El futbolista también ha sido cuestionado acerca del exigente calendario y la carga de partidos. No ha dudado en señalar que no han «tenido mucho tiempo de vacaciones» pero que la selección, pese a lo apretado de los encuentros, siempre se exigen lo mejor. «Un empate es como una derrota. Somos un equipo ganador. Venimos de ganar un Europeo y la exigencia es máxima. A veces nos encontramos con este tipo de partidos en los que se repliegan, sobre todo en el segundo tiempo, y no nos da chance para ganar el partido», destaca.

Sobre su futuro y la posibilidad de jugar en el Real Madrid, Laporte ha indicado que «no ha habido planteamiento, ni acercamiento», pero no ha descartado la posibilidad de volver a nuestra Liga: «A día de hoy, he podido conseguir estar aquí, estando en Arabia Saudí. Es un país que está lejos de mi entorno y de mi familia. Es algo que pensó en su día para marcharme. Seguramente, será una balanza para reflexionar si volver o no. Ahora, no se han acercado en exceso y de cara al futuro, si los equipos llegan, se analizará y puede haber oportunidades».

Laporte habla antes de Suiza

España se medirá a Suiza el domingo. Laporte ha valorado al equipo rival, dejando claro que les sigue gracias a haber compartido vestuario con Akanji: «En los últimos años, he tenido a Akanji de compañero, me fijo más en Suiza por eso. Tienen muy buenos jugadores. Espero poder ganarles mañana».

Pero Laporte no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un dardo a los calendarios. Sin embargo, ha reconocido que los futbolistas quieren jugarlo todo, independientemente de la carga que tengan: «Tanto en selecciones como clubes quieres competir. No quieres ser suplente ni no estar en la lista. A pesar de 30 o 90 partidos en el año. Es difícil seguir este ritmo. Son muchos partidos, muchos viajes y, si levantaría la mano, algunos lo podrían hablar con el míster, que tenemos libertad para comunicarnos con él, si alguien tiene un problema, levanta la mano y lo va a ver, está abierto a cualquier cosa. Pero como competidores que somos la mayoría, queremos estar aquí peleando por todo».