De la Fuente: «Si no se pueden jugar 180 minutos en septiembre, apaga y vámonos»

Luis de la Fuente habló en la jornada previa a la segunda jornada de la Liga de Naciones que medirá a España contra Suiza en tierras helvéticas. El seleccionador español no eludió hablar del recurrente tema de las lesiones y el virus FIFA y reflexionó sobre la carga de minutos de los jugadores llegando a la conclusión de que «pondré a los mejores» sin vistas a proteger a ningún jugador de ningún club por mucho que lo pidan.

«Si no se pueden jugar 180 minutos en septiembre, apaga y vámonos. Tenemos un prestigio que defender y una responsabilidad. Sería injusto proteger a determinados futbolistas porque sean de unos clubes y otros no», dijo el seleccionador español.

De la Fuente tiene claro que los clubes tienen cierta hipocresía con las selecciones nacionales que, en muchas ocasiones, lanzan las carreras de los jugadores. «Se es bastante injusto y también hay hipocresía. Como seleccionadores, los clubes también nos transmiten cosas, no solo lo que sabe la prensa. Si hay muchos partidos y es el negocio, habrá que buscar el equilibrio. Si hubiera partidos de la Selección en junio, también habría quejas», aseveró.

De hecho, el seleccionador no descarta cambios, pero por voluntad propia, no por la presión de los clubes. «Siempre se puede mejorar. Mañana será uno de esos partidos en los que habrá que hacer algún cambio por el contexto y la carga de partidos. Veremos el entrenamiento de esta tarde, donde espero que se despejen mis dudas», dijo. «Dani Olmo tiene un golpe fuerte del último partido y no sabemos cómo se va a encontrar de aquí a mañana. En cualquier caso, tenemos dos delanteros específicos y claro el plan que queremos desplegar en el terreno de juego», añadió.

El riojano también pudo saber de primera mano que el terreno de juego donde se juega mañana contra Suiza no estará en condiciones óptimas. «Parece que tiene alguna enfermedad el campo y le ha afectado muchísimo. Nos han dicho que está mejor que hace unas semanas. Nos tenemos que adaptar, no podemos hacer otra cosa».

Para cerrar, De la Fuente quiso aclarar su postura sobre los calendarios asfixiantes. «Presión no siento porque jueguen unos u otros. Con la Selección también tienen que jugar. Esto es una cosa entre clubes y UEFA. Nosotros cumplimos con lo que establece el calendario. Hacemos lo que tenemos que hacer: representar a tu país. Todos los jugadores quieren venir a la Selección y todos los clubes quieren que estén. Somos también víctimas del calendario», zanjó.