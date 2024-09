Dani Olmo se cae del partido ante Suiza por unas molestias en su rodilla

Dani Olmo no estará en el partido de este domingo ante Suiza. El jugador del Barcelona sufrió un golpe ante Serbia en su rodilla derecha y Luis de la Fuente, junto a su staff y los servicios médicos, ha tomado la decisión de descartarle para no tomar ningún riesgo con él. Era la única duda para este segundo encuentro de la Liga de Naciones, y en la mañana de este domingo se ha dado a conocer que no se vestirá de corto.

En el último entrenamiento de la selección española sobre el césped del Estadio de Ginebra, Dani Olmo se ausentó del mismo por las molestias que le generó el golpe en la rodilla en el partido ante Serbia. De esta manera, se ha tomado la decisión de no tomar riesgos con el jugador del Barcelona. No obstante, no parece nada grave después de las pruebas médicas realizadas en la ciudad suiza y todo hace indicar que pueda estar disponible para el próximo partido con su club. El conjunto azulgrana se enfrentará al Girona el domingo a las 16:15.

Tampoco tenía mucho sentido poner en riesgo la salud de Dani Olmo en un campo donde se vio en el entrenamiento de España que no está en sus mejores condiciones. Así lo confirmó Luis de la Fuente en rueda de prensa: «Parece que tiene alguna enfermedad el campo y le ha afectado muchísimo. Nos han dicho que está mejor que hace unas semanas. Nos tenemos que adaptar, no podemos hacer otra cosa».

Con la baja de Dani Olmo, Joselu podría entrar en escena con la también baja de Oyarzabal por lesión. El delantero del Al-Gharafa es el único hombre del que dispondría De la Fuente para la demarcación de delantero. Aunque no se puede descartar que utilice a Ayoze Pérez. El nuevo jugador del Villarreal fue titular ante Serbia y podría repetir condición ante los helvéticos.

Dani Olmo, otro caído más

Pese a que lo de Dani Olmo no se puede considerar una lesión como tal, la realidad es que pasa a estar entre algodones. Este parón de selecciones se ha vuelto a evidenciar el gran número de caídos en algunos equipos. El Real Madrid ha sido uno de los grandes damnificados, pero el Barcelona tampoco se ha quedado corto. El conjunto azulgrana conoció la lesión de Fermín López para las próximas tres semanas y ahora la del ex del RB Leizpig.

Lewandowski también se retiró del terreno de juego en el partido de Polonia ante Escocia por unas molestias haciendo despertar todas las alarmas en ‘can Barça’. Además, hay que sumarle las lesiones de Gavi, De Jong, Christensen, Araujo y el propio Fermín López. Hansi Flick no estará muy contento con este parón de selecciones.