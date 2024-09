¿Cuándo juega España su próximo partido de fútbol en la UEFA Nations League?

El parón de selecciones ya nos ha habituado a la disputa de al menos dos partidos de la selección española y en este caso no podía ser menos, con el estreno de la UEFA Nations League en su edición de la temporada 2024-25. España no comenzó con buen pie en Serbia, con un empate sin goles ante el equipo balcánico y muchos aficionados de la vigente campeona de este torneo, y también de la Eurocopa, se preguntan cuándo es el próximo partido de la Selección y contra qué rival juega.

Suiza será el siguiente rival de la selección española de fútbol, en un encuentro de máximo nivel ante un combinado, el helvético, acostumbrado a cuajar buenos resultados ante selecciones teóricamente más potentes. España vuelve a colocarse el traje de favorita, pero el hecho de jugar, de nuevo, como visitante, hace que el próximo partido del combinado dirigido por Luis de la Fuente sea de alta complicación y con exigencia ya considerable de sumar los tres puntos.

Lamine Yamal, Nico Williams o Carvajal serán de nuevo los líderes de España en el segundo partido del combinado nacional en la UEFA Nations League. La selección de Suiza no tiene grandes estrellas y una de ellas como Granit Xhaka está sancionado después del último encuentro, ante Dinamarca, en el que fue expulsado. Sin embargo, España no lo tendrá fácil ante un conjunto muy ordenado y que no será fácil de desarbolar.

Suiza – España: horario y fecha del partido de la UEFA Nations League

El partido que mide a la selección de Suiza con España se celebrará el domingo 8 de septiembre a las 20:45 horas, en el Stade de Genève, un lugar en el que ya jugó la selección española en 2022, en encuentro correspondiente a la UEFA Nations League, en la pasada edición en la que el combinado español acabó sumando la victoria en el torneo.

A la hora de ver por televisión los partidos de España en directo, la vía será la televisión pública, que permite seguir los encuentros gratis por TV durante la UEFA Nations League 2024-25. La1 de TVE volverá a ser el canal elegido para seguir en directo el Suiza-España del próximo domingo 8 de septiembre. En RTVE Play y en las distintas plataformas online también se podrá ver el choque, mientras que en OKDIARIO retransmitiremos minuto a minuto y con todo detalle, en directo, lo que ocurra en el choque.

Cómo quedó España ayer

El primer partido de España en la UEFA Nations League 2024-25 se disputó el jueves 5 de septiembre ante Serbia, en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, y finalizó con empate sin goles (0-0) en un duelo muy igualado y en el que la propuesta defensiva del equipo local impidió que el actual campeón de la Eurocopa y de la Liga de las Naciones se llevara el gato al agua y sumara sus tres primeros puntos en la presente edición. La selección española, por tanto, deberá empezar a sumar de tres en tres y su próxima oportunidad de ello está en el encuentro del domingo ante Suiza, también como visitante.