Oyarzabal abandonó el Rajko Matic de Belgrado en muletas

España empató a cero ante Serbia en el primer partido después de proclamarse campeones de la Eurocopa. No fue el mejor resultado. Tampoco el esperado, pero las sensaciones no fueron malas. Pero lo que sí dejó con un mal sabor de boca fue la lesión de Mikel Oyarzabal, que se retiró del estadio de Belgrado en muletas y con cara de preocupación. En las próximas horas se le realizarán pruebas para conocer el alcance de la lesión.

En un choque con el portero del Mallorca Rajkovic, Oyarzabal quedó muy dolorido en su tobillo y desde el primer momento se sabía que no había sido un choque cualquiera. De hecho, tras el encuentro, dos de sus compañeros dejaron claro que la lesión podía ser importante: «No tiene buena pinta», reconoció Zubimendi. «Estaba muy dolorido, tenía hielo en el pie, los síntomas no son buenos, pero hay que esperar lo que digan las pruebas», añadió Ayoze.

«Sufre un muy fuerte esguince de tobillo, veremos cómo es la evolución», dijo Luis de la Fuente en rueda de prensa tras el partido. En las próximas horas, el jugador de la Real Sociedad se someterá a pruebas médicas para dictaminar el alcance de la lesión que, como han comentado sus compañeros, no tiene buena pinta. El jugador vasco no jugará ante Suiza el próximo domingo y su equipo sufre una importante baja de cara a los próximos encuentros donde además no han tenido un inicio sencillo.

Oyarzabal entró al terreno de juego en la segunda mitad, concretamente en el minuto 56 por Ayoze Pérez. El futbolista de la Real Sociedad lo intentó de todas las maneras ante Serbia, pero ni él, ni ninguno de sus compañeros tuvo suerte de cara a puerta. La selección se quedó a cero y después de proclamarse campeones de Europa hace poco menos de dos meses.