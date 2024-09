Joselu adelantó a España tras una jugada brillante de Lamine Yamal y Fabián hizo el segundo

Joselu Mato demostró que sigue estando a un nivel élite anotando el primer gol de España en esta Liga de Naciones contra Suiza, el primero también después de la Eurocopa. En el torneo de Alemania, donde la selección española se proclamó campeona, no vio puerta, pero sólo tardó tres minutos para marcar el 0-1 en Ginebra. Y lo hizo con un cabezazo espectacular que vino tras una jugada brillante de Lamine Yamal.

El balón no llegó a tocar la red, pero claramente había traspasado la línea. El VAR revisó la acción al no contar el árbitro con la pulsera que avisa cuando un gol fantasma debe subir al marcador y otorgó el tanto del ex delantero del Real Madrid. Joselu, que desde este inicio de temporada juega en la Liga de Qatar, abrió la lata muy pronto al rematar un centro genial de Yamal, que se quitó a su marcador de encima con un regate prodigioso y se fue hasta la línea de fondo para servírsela en bandeja al ariete español.

🪄 Este chico está tocado por una varita. La diablura de Lamine Yamal, el martillazo con suspense de Joselu.#SeleccionRTVE #NationsLeague pic.twitter.com/xHxi1kZG9Z — Teledeporte (@teledeporte) September 8, 2024

El gran arranque de España se confirmó con el gol de Fabián Ruiz justo 10 minutos después. El centrocampista del Paris Saint-Germain fue el máximo beneficiado de un rechace del portero suizo, Kobel, que paró con el pie una ocasión clara de gol de Nico Williams. El del Athletic Club llegó al área, recortó y disparó, pero fue el sevillano quien reventó de zurda al rebote para hacer el segundo, el quinto de su cuenta particular con la selección.

Pero las cosas se complicaron para España. Y es que en el minuto 10 se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Robin Le Normand. Suiza vio su oportunidad de irse al ataque y en el 41′ Zeki Amdouni recortó distancias. Los de Luis de la Fuente sufrían atrás y únicamente respiraban con los contraataques de Williams y Yamal.