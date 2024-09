El Gobierno de Pedro Sánchez bloquea la Federación: «Hasta que no la controlen no van a parar»

Vuelta a la casilla de salida para la Real Federación Española de Fútbol. Así lo ha querido una vez más el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La sensación en una RFEF que está dolida por como se ha tratado a un Pedro Rocha que desde que se puso al frente del organismo más importante del fútbol español se ha destacado por su cercanía y labor humana, es que las decisiones del Ejecutivo han hecho que se pierda un año. Un tiempo muy valioso en el que se podría haber instalado la estabilidad en Las Rozas. Pero no lo han querido así y ahora toca regresar a la casilla de salida.

En la Federación la sensación global de que el Gobierno les quiere controlar está más presente que nunca en los pasillos y en los despachos. «Hasta que el Gobierno no controle la Federación de Fútbol no va a parar», aseguran desde dentro. La realidad es que no sería una maniobra extraña para un Pedro Sánchez que no ha parado de colonizar instituciones públicas o empresas estratégicas en los últimos tiempos como son el Banco de España, Correos, RTVE, el CIS, Red Eléctrica o el Instituto Nacional de Estadística. Ver dirigida la Federación Española de Fútbol por alguien afín al presidente del Gobierno no es ni mucho menos una quimera.

La decisión del TAD de inhabilitar a Pedro Rocha y la del juez de denegarle la cautelar ha dejado sin su líder una vez más la Federación Española de Fútbol. Por ello, el viernes la actual junta directiva, encabezada por la presidente María de los Ángeles García Chaves, más conocida como Yaye, vicepresidenta primera de la RFEF, se reunirá para tomar decisiones siempre con la mayor protección jurídica posible, ya que no quieren pasos en falso. Para ello, encima de la mesa hay dos vías. Una mucho más arriesgada y que, salvo sorpresa, no se adoptará, y otra mucho más larga, pero que, en principio, debería concluir con un nuevo presidente y una nueva asamblea en la RFEF.

La primera acorta plazos, pero en el pasado ya se vio que el TAD no la aprobó. El o la que salga elegido como presidente de la Comisión Gestora convocaría directamente elecciones a la Asamblea General de la Federación. Sería la vía más rápida, pero lo normal es que las impugnaciones la terminen echando para atrás.

Por lo tanto, el proceso que da mayor seguridad jurídica es que en la reunión del viernes se cree una Comisión Gestora de donde se designaría a un presidente o presidenta de la Gestora. Una vez creada y designado un presidente o presidenta, se convocarán elecciones a la presidencia de la Federación. Sólo a la presidencia y no a la Asamblea. Si sólo hay un candidato se proclama de manera directa y si hay más habrá elecciones.

Una vez haya un presidente de la Federación, llegaríamos al último paso. Se convocan elecciones a la Asamblea y esta elige a un nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Este proceso se puede demorar hasta diciembre o enero de 2025.

Las decisiones del Gobierno

En la actual Federación hay frustración, ya que el 10 de septiembre se iban a iniciar el proceso electoral para una nueva Asamblea. Si hubieses inhabilitado a Pedro Rocha, puesto que era su única decisión, un día después, el futuro del organismo federativo estaría mucho más claro, puesto que el proceso electoral continuaría sin el extremeño.

La sensación que hay actualmente en la Federación Española de Fútbol es que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere controlar el fútbol español a toda costa. Lo ha demostrado durante todo este año y lo sigue haciendo con actos que sólo dañan al deporte más importante de nuestro país, que a su vez es un gran motor económico.

Álvaro de Miguel Casanueva, ‘presidente’ en Belgrado

España juega el primer partido de la Liga de Naciones tras proclamarse campeona de Europa el pasado 14 de julio y tendrá un representante de la Federación Española de Fútbol en el palco del Rajko Mitic de Belgrado. Este será Álvaro de Miguel Casanueva, secretario general del organismo federativo.