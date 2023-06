Athenea del Castillo demuestra una madurez impropia para sus 22 años. Al menos, eso se desprende de la entrevista concedida a OKDIARIO, donde la jugadora del Real Madrid y de la selección española no ha dudado en hablar de lo fundamental que es para ella la salud mental. Ponerse en manos de profesionales ha ayudado a la futbolista cántabra a ser más constante y a adaptarse a diversos tipos de situaciones que no siempre son fáciles de gestionar.

De hecho, es el cambio que más destaca respecto a la Athenea que llegó en 2021 al Real Madrid: «Soy muchísimo más madura. También más constante en mi juego. A nivel físico he mejorado un montón y, sobre todo, a nivel mental. El primer año no lo trabajaba y ahora trabajo con una profesional que me ayuda a gestionar todo. Muchas veces no sabes gestionarlo y ahora estoy muy contenta».

La atacante del conjunto blanco no duda en señalar todos los aspectos positivos que le aporta esa preparación mental para afrontar los distintos momentos que se le presentan en el día a día a nivel deportivo. «Sé gestionar cosas que antes no sabía gestionar, como los gestos, por ejemplo, o el error, que al final es parte del juego, en un pase o en una finalización. Ahora sé gestionarlo y cada día voy creciendo en ese aspecto que es muy importante», refleja la internacional española.