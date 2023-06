Athenea: «Estamos todas unidas para conseguir algo grande en el Mundial»

Representar a tu país en un Mundial es lo máximo a lo que se puede aspirar en el mundo del fútbol. No hay mayor orgullo. Y más, si es el primero. Eso le ocurre a Athenea del Castillo (Solares, Cantabria, 2000), que aspira a estar incluida en la lista definitiva de 23 jugadoras de Jorge Vilda para viajar a Australia y Nueva Zelanda, donde España debutará el próximo 21 de julio en la cita mundialista contra Costa Rica.

La internacional del Real Madrid atiende a OKDIARIO en vísperas del partido de preparación que medirá a la selección contra Panamá. La atacante es, pese a su juventud, una de las grandes realidades del fútbol español. Fundamental en su club y cada vez más determinante en el equipo nacional. Sólo piensa en trabajar para dar su mejor versión en cada partido y está segura de que, con el buen ambiente y la ambición que hay en el grupo, irán «a por todas» en la Copa del Mundo.

Pregunta: La temporada ha sido difícil por cómo terminó, pero ¿cómo la valoras a nivel personal?

Respuesta: He ido creciendo. Año tras año sigo creciendo, que es lo más importante. Sí que no se terminó de la mejor manera posible. Toca trabajar y trabajar para que el año que viene sea muchísimo mejor que este y aprender cada día. Todavía soy joven, tengo mucho camino que recorrer y muchas ganas de que empiece.

P: Eres una de las grandes promesas y estrellas del fútbol español. ¿Cómo has llevado ese boom a nivel mediático en el último año?

R: Sí que me reconocen y me da un poco de vergüenza. Ayer, en el entrenamiento a puerta abierta, estaba todo el mundo gritando mi nombre y fui a saludar, pero me da vergüenza. Intento mantenerme al margen de eso. Intento jugar al fútbol, hacer lo que sé y a partir de ahí poder ayudar.

P: Has crecido mucho esta temporada, convirtiéndote en una de las estrellas del Real Madrid.

R: Por suerte tengo muchísima confianza del míster. Eso ayuda a poder sacar una mejor versión de sí mismo. Me ha tocado jugar en posiciones en las que no estaba habituada, pero he aprendido. He sido más polivalente, he mejorado a nivel defensivo, he jugado en la izquierda, en la derecha, de carrilera… He podido ayudar y aportar, que es el fin, y mejorar. Empecé muy bien, luego estuve más neutra, pero al final bastante bien también. Siempre va a haber altibajos, pero siempre intento dar mi mejor versión y así ha sido.

P: ¿Es difícil gestionar esos altibajos?

R: Hay muchos factores. Yo trabajo con una chica y con una profesional para esos temas, saber gestionarlos. Es difícil, empiezo jugando más arriba, cuando tengo ese altibajo empiezo a retrasar mi posición para jugar de carrilera. Para mí es una posición nueva, retrasarme 15 o 20 metros y no poder hacer duelos, pero al final es adaptarse, intentar ser polivalente y ayudar al equipo. En ese tramo no me estaban saliendo bien las cosas, pero la actitud y las ganas no me faltaban. Hay que intentar estar en una mejor versión. Siempre hay altibajos y hay que intentar gestionarlos y aprender de ello.

P: Retrasaste tu posición, pero la adaptación al final fue buena.

R: Cuesta un poco al principio, cuando hablas de una jugadora que de tres cuartos de campo hacia delante hace duelos y hace lo que mejor sabe y pasa a jugar 15 o 20 metros más atrás, a tener que ayudar en labores defensivas, tener que implicarse en otro tipo de aspectos, pues cambia. Pero he tenido la suerte de poder jugar, que al final es lo importante y poder aprender en esa posición. Para mí va a ser muy importante de cara a un futuro, porque puedo jugar en diferentes posiciones y va a ser un plus. Puedo aportar en banda izquierda, derecha, de carrilera, incluso si jugamos con dos delanteras. Yo creo que me hace muchísimo mejor jugadora y toca disfrutarlo.

P: ¿Qué diferencias hay respecto a la Athenea de la temporada pasada?

R: Soy muchísimo más madura. También más constante en mi juego. A nivel físico he mejorado un montón y, sobre todo, a nivel mental. El primer año no lo trabajaba y ahora trabajo con una profesional que me ayuda a gestionar todo. Muchas veces no sabes gestionarlo y ahora estoy muy contenta.

P: ¿Cómo notas ese trabajo a nivel mental?

R: Muy bien, sé gestionar cosas que antes no sabía gestionar, como los gestos, por ejemplo, o el error, que al final es parte del juego, en un pase o en una finalización. Ahora sé gestionarlo y cada día voy creciendo en ese aspecto que es muy importante.

P: En el Real Madrid habéis dado un salto de calidad esta temporada y a ti se te ha visto un gran entendimiento con Weir.

R: Weir, para mí, es una de las mejores del mundo. Hace cosas que he visto hacer a muy poca gente. Interpreta muy bien los espacios, se mueve muy bien, es muy inteligente, tiene un golpeo de balón que es una pasada… Por suerte puedo aprender de ella cada día. Jugamos un poquito más cerca y sí que nos asociamos bien y he podido ayudar a que ella sea un poquito mejor.

P: La temporada pudo acabar a lo grande, con la Copa de la Reina. ¿Qué supuso para vosotras perderla?

R: Creo que no fue un fracaso. Fue una derrota que ha dolido mucho. Estuve jodida. Era mi sueño desde pequeña, ganar mi primer título con la camiseta del Real Madrid, pero creo que me va a hacer crecer y mucho mejor jugadora. Sobre todo, por mirar al pasado y no cometer los errores que cometimos. A partir de ahí, mirar al futuro. Yo creo que nos espera un futuro muy prometedor. El club cada vez apuesta más por nosotras, hemos dado un gran salto de calidad y ojalá que este año se dé uno más y cada día estemos más cerca de conseguir un título.

P: ¿En qué fallasteis?

R: No supimos gestionar los minutos finales. Hacer una falta, que alguien se fuese al suelo… Cortar el ritmo. Pero no hay que mirar al pasado. Al final no se puede vivir del ‘¿y si?’. Muchas veces lo hemos hecho nosotras, el remontar esos partidos. Hay que intentar que no vuelva a pasar. Hacia delante, todas juntas y a remar en la misma dirección. Esto nos va a hacer más fuertes y vamos a trabajar más duro.

P: Esa experiencia se puede trasladar al Mundial.

R: Sí. Al final, lo que nos ha pasado nos sirve para aprender. Lo bueno y lo malo. Sobre todo lo malo, porque cuando te va mal, hay que apretar los dientes. Estamos deseando que empiece ya la temporada con el club. Todas vamos a dar el máximo por llevar al Madrid a lo más alto.

P: Has dicho que el club apuesta cada vez más por vosotras y, en ese aspecto, ¿qué objetivos os podéis marcar?

R: El principal es entrar en Champions. Tienes que estar entre los tres mejores de tu Liga y año a año hemos tenido grandes fichajes, como Weir, Kathellen, Linda, que tiene mucho potencial. Vamos a aprender.

P: ¿Te ves muchos años en el Real Madrid?

R: Espero que sí. Es mi deseo y espero que el del club también. Espero seguir cumpliendo mi sueño muchos más años.

P: Te has convertido también en una jugadora muy importante en la selección. ¿Qué supone para ti poder jugar un Mundial con España?

R: Sería mi primer Mundial. Ni en categorías inferiores he tenido la suerte de estar en ninguno y es un orgullo representar a mi país. Sobre todo, cuando suena el himno es una sensación que no se puede explicar. Trabajo cada día por estar en esa lista de 23 y año tras año para ser mejor jugadora. Estoy muy bien rodeada aquí y en el club de grandes profesionales y de grandes jugadoras de las que puedo aprender algo. Soy joven, tengo mucho camino por recorrer y tengo grandes personas a mi lado que sólo quieren lo mejor para mí.

P: No ha sido un año fácil, por lo sucedido con jugadoras que renunciaron, pero sí que daba la impresión de que el grupo que se formó entonces era una piña. ¿Cómo se llevó desde dentro el que hubiera compañeras que no quisieran venir?

R: Cada uno tiene su opinión. Yo creo que estábamos centradas en representar a nuestro país, todas unidas. Ahora estamos todas unidas por un mismo objetivo y creo que es muy fácil estar aquí y trabajar aquí.

P: Se consiguieron grandes cosas, como ganar a Estados Unidos, un empate ante Suecia… Eso hizo que se viera al equipo como que podía dar la cara y aspirar a grandes cosas.

R: Yo veo que el equipo trabaja día a día. Somos un equipo con mezcla de juventud y veteranía. Nosotras vamos a ir a dar el máximo y eso es lo más importante.

P: Se habló mucho de un conflicto entre jugadoras del Barça y del Real Madrid. ¿Qué ha supuesto ahora el regreso de varias de aquellas jugadoras que en su día renunciaron a venir?

R: No ha cambiado nada. El ambiente sigue siendo buenísimo. Es un ambiente muy sano, con muchísimas ganas de trabajar todas y de aprender. También es muy competitivo y al final eso nos gusta, porque podemos sacar nuestra mejor versión. Porque todas queremos estar en esa lista. Por suerte, tenemos un ambiente muy muy sano, con muchísima alegría y ganas de trabajar y de aprender.

P: El Mundial es en Nueva Zelanda y ya estuvisteis preparándoos en Australia. ¿Cómo va a ser la adaptación a esa diferencia horaria?

R: Ya fuimos y estuvimos aclimatándonos. Es difícil, pero tenemos los mejores medios a nuestro alrededor, los mejores profesionales y al final se hace más ameno y más fácil.

P: ¿Qué objetivo os marcáis en el Mundial?

R: No hay que marcarse objetivos. Hay que tener muchísima ambición, este grupo lo va a dar todo por la camiseta de España y hay que ir partido a partido. Creo que es un equipo muy ambicioso y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.

P: ¿Os veis entre las favoritas?

R: No. Yo sólo te digo que trabajamos día tras día por intentar ser muy ambiciosas y conseguir algo grande. Iremos a por todas, eso seguro.