Athenea: «El Real Madrid cada vez apuesta más por nosotras y nos espera un futuro prometedor»

El Real Madrid apuesta cada vez más por el fútbol femenino, algo que se ve cada vez mejor reflejado sobre el césped. Athenea del Castillo lo tiene claro. Al club le espera un futuro lleno de éxitos, en el que ella espera estar. Así lo ha apuntado en la entrevista concedida a OKDIARIO, donde ha hablado de lo que supuso perder la Copa de la Reina, del aprendizaje adquirido y donde ha dejado claro que el salto de calidad que ha dado la entidad en la última temporada irá a más y servirá para pelear pronto por los títulos.

«Creo que no fue un fracaso. Fue una derrota que ha dolido mucho. Estuve jodida. Era mi sueño desde pequeña, ganar mi primer título con la camiseta del Real Madrid, pero creo que me va a hacer crecer y mucho mejor jugadora. Sobre todo, por mirar al pasado y no cometer los errores que cometimos. A partir de ahí, mirar al futuro. Yo creo que nos espera un futuro muy prometedor. El club cada vez apuesta más por nosotras, hemos dado un gran salto de calidad y ojalá que este año se dé uno más y cada día estemos más cerca de conseguir un título», destacó la jugadora del conjunto blanco.