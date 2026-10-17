De rechazado por la estatura a pilar del Atlético y campeón del mundo: el reencuentro de Pubill con el Espanyol

Era 2011 cuando un pequeño cambió su Manresa natal por Barcelona y pasó de dar patadas a un balón en el equipo de su infancia a hacerlo en el Espanyol. Fue perico durante seis temporadas y dejó un palmarés formidable. Saquen papel y lápiz. Fue capitán, ganó dos veces el MIC, jugó en Brunete y rechazó fichar por el Barcelona. Por si faltaban argumentos. Era futbolista de buenas maneras, técnico y agresivo… Pero demasiado bajito.

«No da la talla», pensaron en la directiva perica. Ese pequeño es hoy un grandullón de metro noventa, campeón del mundo con España y pilar del Atlético. Ese pequeño cadete era Marc Pubill. Resulta paradójico pensar que seis años después, en 2017, el Espanyol decidió prescindir de Pubill por su estatura y trató de recuperarlo solo unos meses después, cuando el futbolista pegó el estirón.

Para entonces ya militaba en el Gimnástic de Manresa y era demasiado tarde porque el Levante, carente de nanosobia, apostó por el jugador y lo incorporó a su juvenil. Ahí la evolución fue fulgurante. Con solo 18 años, el 20 de diciembre de 2021, hizo su debut en Liga en el derbi ante el Valencia. Aquel niño al que el Espanyol cerró las puertas por bajito rompía el techo de la élite.

Su carrera profesional daba el pistoletazo de salida definitivo y, a partir de ese momento, su crecimiento fue imparable. Del Levante fue a Almería y ahí, cuando militaba en Segunda División, el Atlético tocó su puerta con 16 millones de razones para ficharlo. Un lateral al que Simeone, con quien mantiene una gran conexión, reconvirtió en central por las bajas y, tras unos meses de adaptación, de ahí ya nadie lo ha movido.

En la temporada 2025-26 disputó 19 partidos de Liga, 15 como titular, acumulando 1.382 minutos. El rendimiento de Pubill no pasó desapercibido para la Federación. Acudió a los Juegos Olímpicos de París 2024 como uno de los baluartes de la selección de Santi Denia que terminó colgándose el oro. Disputó cinco de los seis choques de la competición —titular en la final ante Francia y goleador frente a Uzbekistán—, en la que se erigió como la gran consagración de su prometedora carrera.

Y de los Juegos al Mundial. De oro en oro. Este verano fue uno de los 26 futbolistas que tocaron el cielo con la España campeona de Luis de la Fuente. Esperó su momento, trabajó con humildad, con dedicación, sabiendo que sus condiciones eran importantes. «No tuvo la oportunidad antes porque había compañeros que lo estaban haciendo muy bien. El fútbol termina pagando a los que trabajan y esperan», dijo Simeone. Pubill se ha convertido en un gigante.