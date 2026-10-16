Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Espanyol - Atlético de Madrid de la Liga El Espanyol y el Atlético de Madrid se ven las caras en la jornada 9 de la Liga en el RCDE Stadium

El Atlético de Madrid espera seguir con su gran estado de forma y es por ello que acude a la Ciudad Condal con el objetivo claro de llevarse los tres puntos para la capital de España. Obviamente, el Espanyol no se lo va a poner nada fácil y lucharán por dar la sorpresa ante un conjunto colchonero que podría pagar caro el cansancio del choque intersemanal que disputaron ante el Manchester United. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el RCDE Stadium en la novena jornada de la Liga.

Espanyol – Atlético de Madrid de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja a Barcelona para enfrentarse al Espanyol en el partido que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Los del Cholo Simeone atraviesan en gran momento de forma y llegan a este duelo ocupando la segunda plaza en la clasificación y también tras haber vencido al Manchester United en la Champions League. Por su parte, el cuadro periquito está en la zona de mitad de tabla, pero más cerca del descenso que de los puestos europeos. La patronal ha programado este vibrante encuentro para este sábado 17 de octubre y el balón deberá empezar a rodar en el RCDE Stadium en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Espanyol – Atlético de Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que tienen en su poder los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en el campeonato liguero. El Espanyol – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 9 de la Liga se puede ver por televisión en directo mediante el canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de esta plataforma podrán descargar su aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y así seguir en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el RCDE Stadium.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO todos nuestros lectores van a poder acceder a la mejor información previa de este partidazo de la jornada 9 de la Liga que disputan dos históricos de nuestro país. Cuando se escuche el pitido final en el RCDE Stadium publicaremos la crónica del Espanyol – Atlético de Madrid y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Cornellá.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Espanyol – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados del conjunto blanquiazul, del combinado colchonero y seguidores del campeonato nacional en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este emocionante choque de la jornada 9 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el RCDE Stadium y así contar el minuto a minuto del Espanyol – Atlético de Madrid.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Espanyol – Atlético de Madrid?

El RCDE Stadium, situado en Cornellá, será el escenario donde se disputará este Espanyol – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 9 de la Liga. Este campo se inauguró en 2009, por lo que hablamos de un recinto deportivo bastante nuevo. Tiene capacidad para unas 38.500 personas y se espera que este sábado haya una gran entrada en el feudo periquito para disfrutar de este partidazo.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Alejandro José Hernández Hernández para que imparta justicia en el Espanyol – Atlético de Madrid de la jornada 9 de la Liga. A los mandos del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, así que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las acciones dudosas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y decirle que vaya a revisar la jugada polémica al monitor que estará instalado en la banda del RCDE Stadium.