A qué hora juega hoy el Slovan de Bratislava – Rayo Vallecano y dónde ver gratis en directo online por televisión el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano afronta una dura salida, ya que tendrá que medirse al Slavia de Bratislava en Eslovaquia en la cuarta jornada de la fase de liga de la Conference League. El conjunto madrileño es consciente de que con una victoria se acercaría a ese objetivo de acabar entre los ocho primeros, por lo que intentará por todos los medios sumar un nuevo triunfo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Tehelné Pole.

Cuándo se juega el partido de la Conference Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano viaja a Eslovaquia para enfrentarse al Slavia de Bratislava en el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League. Los de Íñigo Pérez esperan sumar tres puntos en su visita al Tehelné Pole, estadio al que llegan como grandes favoritos, ya que el conjunto eslovaco no ha conseguido sumar ni un punto en esta competición de bronce del viejo continente, mientras que los vallecanos son uno de los grandes candidatos a acabar entre los ocho primeros clasificados cuando concluya esta ronda.

Horario del Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano de la Conference League

La UEFA ha programado este apasionante Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League para este jueves 27 de noviembre. El organismo que controla todo el fútbol del viejo continente ha fijado el horario del choque entre eslovacos y madrileños para las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que arranque puntualmente porque no deberían producirse incidentes en la previa entre los aficionados.

Dónde ver el Slavia de Bratislava vs Rayo Vallecano en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la competición de bronce del fútbol europeo. Este Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano de la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscritos al paquete que incluye los torneos europeos, ya que el encuentro de los vallecanos no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del conjunto de la franja roja y los amantes del fútbol europeo en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano de la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan ver mediante un ordenador todo lo que suceda en el Tehelné Pole.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta jornada 4 de la fase de liga de la Conference League y también en la Europa League, donde juegan el Real Betis y el Celta. Una vez acabe este choque que disputarán el Slavia de Bratislava y el Rayo Vallecano publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se pudieran producir en el Tehelné Pole.

Dónde escuchar por radio en directo el Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano

Por otro lado, todos aquellos hinchas del conjunto madrileño que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online este Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 4 de la Conference League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Tehelné Pole para narrar todo lo que esté ocurriendo en Eslovaquia.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano

El Tehelné Pole, o Estadio Nacional, está situado en Eslovaquia y será el escenario donde se disputará este apasionante Slavia de Bratislava – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 4 de la Conference League. Este campo fue inaugurado en 1940, pero a lo largo de su historia ha sufrido bastantes remodelaciones. Tiene capacidad para unas 22.500 personas y en este recinto deportivo también disputa sus encuentros la selección eslovaca de fútbol.

La UEFA ha designado al árbitro belga Lawrence Visser para que dirija la contienda entre el Slavia de Bratislava y el Rayo Vallecano de la jornada 4 de la fase de liga de la Conference League. En el VAR estará su compatriota Jan Boterberg, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde del Tehelné Pole para avisar, si considera necesario, a su compañero para que vaya a analizarla al monitor que estará instalado entre los dos banquillos.