El Al-Sadd se cierra en banda y no dejará salir a Xavi Hernández al Barcelona en este momento de la temporada. La entidad qatarí emitió un comunicado en la tarde del miércoles en el que asegura que no puede abrir la puerta a su entrenador en mitad de la campaña, poniéndole las cosas muy complicadas al Barça cuando desde la entidad ya se había decidido que fuera el ex jugador el elegido para sustituir a Ronald Koeman como entrenador del primer equipo.

El CEO del Al-Sadd, Turki Al-Ali, habló en unas declaraciones que el club compartió a través de las redes sociales. «Nos agrada recibir la visita de la delegación administrativa desde Barcelona, lo apreciamos y respetamos», comienza la nota con las palabras del mandatario de la entidad de Qatar, que fue tajante a la hora de valorar la potencial salida de Xavi al Barça en las próximas semanas.

«La postura del club es clara desde el principio. Estamos comprometidos a mantener a nuestro entrenador Xavi con nosotros y no podemos dejarle salir en este momento tan sensible de la temporada», aseguró Turki Al-Ali, cerrando la puerta a la salida de Xavi rumbo al Barcelona.