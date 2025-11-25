«Me parece feísimo»: la reacción de un jugador del Athletic al ver el Camp Nou

El Camp Nou reabrió sus puertas el pasado sábado 22 de noviembre. El Barcelona recibía al Athletic Club en su reapertura más de dos años después. Su último partido en el barrio de Les Corts fue en mayo de 2023 y ahora regresaban para enfrentarse al conjunto vasco, aunque con aforo parcial, ya que el estadio todavía no está terminado.

Sin embargo, fueron varios jugadores del Athletic los que acapararon los focos en el día del regreso del Barcelona al Camp Nou. Todas las miradas apuntaban a Nico Williams, por su visita después de estar a punto de fichar por el conjunto catalán el pasado verano. Pero el internacional español no fue el protagonista tras pisar el renovado campo por primera vez.

Urko Izeta y Álex Berenguer acapararon los focos con sus comentarios sobre el remodelado estadio del cuadro catalán. Los hechos tuvieron lugar antes de que comenzara el partido, cuando los pupilos de Ernesto Valverde saltaron al césped nada más aterrizar en el Camp Nou.

Las cámaras de El Día Después de Movistar+ captaron la conversación entre los futbolistas del Ahtletic sobre el remodelado estadio. «Si está igual, ¿no?», decía Álex Berenguer nada más pisar el verde del Camp Nou. Esa fue la primera impresión del atacante de Pamplona, que no le veía apenas cambios con respecto a la última vez que jugaron allí.

Berenguer no fue el único. Urko Izeta se mostró más contundente que su compañero. El delantero vasco, canterano del club bilbaíno, apenas ha jugado 32 minutos en lo que va de temporada repartidos en tres partidos de Liga. Era su primera vez en el Camp Nou con el primer equipo del Athletic Club y no le gustó nada el renovado estadio del Barcelona: «Me parece feísimo», señaló.

El partido acabó con victoria para el Barça por 4-0 gracias al doblete de Ferran Torres y los goles de Lewandowski y Fermín López. El Athletic suma tres derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. Los de Valverde no levantan cabeza en la Liga y están fuera de la zona de puestos europeos.