Las nuevas Skechers UNO a todo color: las vas a querer tener en tu armanio ya

Hablar de Skechers es hablar de comodidad y estilo en el día a día. La marca estadounidense se ha ganado un hueco en el armario de miles de personas en todo el mundo gracias a su capacidad para crear zapatillas que combinan diseño urbano, comodidad máxima y precios razonables. No es raro ver cómo cada temporada sorprende con nuevas versiones de sus modelos más exitosos, adaptándose a las tendencias sin perder su sello característico. Entre esas colecciones que nunca pasan desapercibidas está la línea UNO, que ahora llega renovada con una propuesta cargada de color que invita a estrenar zapatillas cuanto antes.

Las nuevas Skechers UNO – Stand On Air mantienen la silueta que ya muchos conocen, pero con una paleta de colores mucho más variada. Desde los clásicos tonos negros o blancos que encajan con todo, hasta opciones más atrevidas como fucsia, azul eléctrico o verde lima, la marca ha apostado por darle frescura a un modelo que se ha convertido en icono urbano. La idea es que cada persona encuentre un color que vaya con su estilo, ya sea minimalista o llamativo, y para eso hay hasta 30 tonalidades diferentes para elegir.

Skechers UNO – Stand on Air en 30 colores

Más allá de lo estético, estas Skechers siguen destacando por la comodidad que ofrecen. Están fabricadas con un material sintético tipo durabuck que imita el acabado del cuero, pero resulta más ligero y fácil de mantener. La media suela cuenta con una cámara de aire visible Skech-Air®, que ayuda a amortiguar cada pisada y aporta ese toque moderno que tanto gusta. A esto se suma la plantilla Air-Cooled Memory Foam®, diseñada para adaptarse al pie y evitar la sensación de cansancio tras muchas horas en movimiento.

Otro punto que juega a favor es el precio. Originalmente cuestan 90 euros, pero es frecuente encontrarlas rebajadas en distintas tiendas, llegando incluso a estar por debajo de los 50 euros según la talla y el color. Este detalle convierte a las Skechers UNO en una opción muy competitiva frente a otras marcas del mismo segmento, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de los acabados y la tecnología de amortiguación que incorporan.

Otro de los aspectos más valorados de este modelo es que puede utilizarse en diferentes escenarios. Sirven lo mismo para un paseo por la ciudad que para ir a trabajar con un look más relajado o incluso para combinar con ropa deportiva. Esa mezcla entre zapatilla casual y aire deportivo hace que resulten fáciles de llevar en casi cualquier situación. Si a eso le sumamos la gran variedad de colores, la fórmula es redonda. Además, las opiniones de quienes ya las han probado son bastante claras y destacan lo cómodas que resultan para llevar todo el día, la suavidad de la plantilla y la buena sujeción del pie.

Eso sí, conviene tener en cuenta que no están diseñadas como zapatillas de alto rendimiento deportivo. No son las indicadas para correr largas distancias o entrenamientos intensivo. Su terreno ideal es el día a día, dar un paseo, ir a trabajar, ir al gimnasio…