La Comisión Europea que dirige Teresa Ribera reactiva un caso archivado hace años contra la Generalitat

La figura de la ex ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, vuelve a aparecer en un asunto que afecta directamente a la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, porque el departamento del que ella es comisaria europea, el de la Competencia, ha decidido reabrir el caso de los avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a los clubes de fútbol Valencia, Elche y Hércules. Así, se desprende, también, de la abundante petición de documentación que la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha efectuado a esos clubes. Y ello, a pesar de que los tribunales de justicia de la propia Unión Europea anularon hace seis años las multas que recayeron sobre ellos.

Teresa Ribera es quien siendo ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de Pedro Sánchez, llevó a cabo la mayoría de recortes al trasvase Tajo-Segura, que afectan directamente al sur de la provincia de Alicante, Región de Murcia y provincia de Almería, en Andalucía. Y es también la ministra que estaba al frente de Transición Ecológica el 29 de octubre de 2024 en Valencia. El conocido como día de la DANA.

A pesar de todo ello, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha decidido solicitar una abundante documentación al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) acerca de los avales a tres clubes de fútbol antes citados: el Valencia, el Elche y el Hércules.

Ahora, tanto la IVF como los tres clubes preparan la documentación que deben entregar en un plazo muy breve de tiempo. En concreto, el día 30 del presente mes de septiembre, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al caso. Se trata de un asunto que se consideraba ya cerrado desde hace seis años en la Comunidad Valenciana y en las tres entidades deportivas a las que Europa ha vuelto a pedir la documentación sobre aquellos avales.

Teresa Ribera cesó como vicepresidenta del Gobierno del también socialista Pedro Sánchez a finales de 2024. Lo hizo después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyden, la incluyera en su equipo de comisarios europeos y le otorgara la cartera de Competencia.

La ex ministra compareció en el Congreso de los Diputados por la DANA de Valencia en noviembre. Pero, desde el 29 de octubre de 2024, el día de la riada, hasta la fecha, no ha vuelto a pisar Valencia. A pesar de ello, la actual comisaria europea de la Competencia está reprobada por la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Valencia y las Cortes Valencianas.