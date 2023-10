Montse Tomé: «Las jugadoras necesitan tranquilidad, apoyo y que se hable de fútbol»

España goleó a Suiza por 1-7, lo que acerca a la selección a la final four de la Liga de las Naciones y, por tanto, a los Juegos Olímpicos. Montse Tomé hizo referencia a los cambios que se han dado en los últimos tiempos en el seno del equipo, que ha recuperado paulatinamente la normalidad tras todo lo sucedido tras el Mundial: «La calma se agradece, estas jugadoras necesitan estabilidad, ese apoyo, que se hable de fútbol y estemos todos tranquilos».

La selección femenina ha recuperado la estabilidad y lo ha hecho a base de buenos resultados. Cuatro victorias en cuatro partidos y dejando en los dos ante Suiza grandes sensaciones y goleadas: «Ha sido abultado, favorable para nosotras, ha habido fases, nos pusimos dos cero a favor. Suiza tenía jugadoras en este choque que podían generar, había que sostenerlas. La ambición de querer ir a por más goles es la mejor noticia».

«En todos los partidos ha habido fases de gran nivel, en el de Suecia hay cosas muy buenas. El de Córdoba fue un poco en la línea de hoy. En la segunda parte ha sido cuando el equipo encuentra el sitio. En el mismo hay momentos buenos y malos. Pero de todos saco que siempre se ha ido a buscar más goles, a no rendirse, las jugadoras nunca pierden el foco en lo que tienen que hacer. La presión fue diferente, era otro once diferente. Sin perder la esencia siguen dando cosas tanto en ataque como en defensa», ha destacado la seleccionadora.

Las múltiples opciones de Montse Tomé

La seleccionadora destacó las múltiples posibilidades con las que cuenta España. Prueba de ello es la cantidad de candidatas al Balón de Oro con las que contó el fútbol español, ganándolo Aitana. «Que una española gane es muy positivo, estuvimos viendo la gala todas juntas, viendo a otras internacionales también disfrutar de ese momento, es un orgullo», señaló.

«Dificultades hay en todas las líneas, para lo bueno y lo malo. Variantes y posibilidades», añadió Montse Tomé sobre las jugadoras que tiene a su disposición en el equipo, algo que le permite afrontar cada partido haciendo varios cambios que permitan a todas ir ganándose su confianza. «Nos podemos enfrentar a cualquier rival», reveló.

Uno de los cambios que se dieron ante Suiza es el de Misa en la portería. La guardameta del Real Madrid volvió a la titularidad, después de estar fuera de la alineación desde la fase de grupos del Mundial. «Es una demarcación que tenemos diferentes guardametas para darnos estabilidad. Era el partido para ella y lo valoramos positivamente», apuntó al respecto la seleccionadora.

Irene Paredes, fuera por un error

Irene Paredes no pudo jugar por lesión ante Italia y se la esperaba para el duelo contra las suizas. Sin embargo, se quedó fuera de la convocatoria por un error informático, tal y como señaló Montse Tomé en la sala de prensa. La seleccionadora señaló que no se pudo subir correctamente la convocatoria a la plataforma de la UEFA y, en su lugar, aparecía la anterior, en la que sí que estaba Amaiur Sarriegi, que dejó la concentración lesionada.

«Hemos tenido algún problema informático, es lo que me han comentado cuando estábamos en el hotel y me he tenido que adaptar a la situación. Hemos sacado el once que habéis visto y las jugadoras han competido a gran nivel y las que entraron después también», comentó la entrenadora sobre la ausencia de la central, que habría disputado su encuentro número 100 con España.